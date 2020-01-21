شاهد القبض على الزوجة الكويتية التي نشرت فيديو مع زوجها البدون وقالت “ماسكني من خصري مو من تحت”!

الدبور – بعد غنتشار فيديو غير أخلاقي لزوجة كويتية مع زوجها البدون، قالت الأجهزة الامنية الكويتية إنه تم إلقاء القبض على الزوجين بعد الضجة التي حصلت على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد الجدل الواسع، قال مصدر أمني كويتي لوسائل إعلام محلية إن المباحث العامة حركت دعوى للنيابة العامة بحق شخص من ”البدون“ وزوجته الكويتية، عقب نشرهما فيديو على على حسابهما في ”تويتر“، يجمعهما في وضع مستهجن تجاوز حدود الأخلاق والقيم وتقاليد المجتمع الكويتي.

وأشار المصدر، وفقًا لصحيفة ”القبس“ المحلية، إلى أن النيابة العامة كلفت المباحث بضبطهما، وإحضارهما، بتهمة ”الإخلال بالآداب العامة“.

وأضاف أن الاثنين خضعا للتحقيقات الأولية التي أظهرت أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقوا شتائم وانتقادات حادة، ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.

وكان قد أثار مقطع الفيديو ، جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي، خاصة أن تلك العادات “دخيلة” على المجتمع الكويتي، ويتطلب ذلك تدخلاً سريعاً من الجهات المختصة لوقف مثل تلك المظاهر المسيئة للكويت. حسب ما نشر حساب “ديوان الكويت” على تويتر.

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وطالب الحساب في تغريدة له إدارة الجرائم الالكترونية “بالتدخل لوقف مثل هذه المظاهر الدخيلة على المجتمع الكويتي” بينما طالب مغردون ونشطاء بإلقاء القبض على الزوج والزوجة اللذان ظهرا في المقطع، وهو ما حدث بعد أيام من نشر الفيديو غير الأخلاقي.

نداء الى ادارة الجرائم الالكترونية@ECCCD لوقف مثل هذه المظاهر الدخيلة على المجتمع الكويتي pic.twitter.com/mI8jGr6SQs — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) January 18, 2020

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