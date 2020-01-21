شاهد بالفيديو: حاكم دبي بن راشد كان يتمشى في الصحراء وقال لمرافقيه إحفروا هنا فحفروا فوجدوا فراعنة!

الدبور – في فيديو جديد تم تداوله عبر منصات وسائل التواصل الغجتماعي، لعمليات البحث عن العدد الحقيقي لعمر دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن يثبت إنها أقدم من الذي سبقه، ووصل في آخر فيديو الرقم إلى ٨ ملايين سنة قبل الميلاد، أي حسب تقدير الخبراء قبل خلق سيدنا آدم، وربما قبل خلق أبليس نفسه.

في الفيديو الذي تم تداوله يظهر الخبير الإماراتي الباحث منصور خلفان، يتحدث عن مكارم حاكم دبي السادي بن راشد، الذي تهرب منه نساء بيته وتتقرب منه آثار الفراعنة، إنه بفضل سموه و الكلام للخبير الإماراتي، كان يتمشى في الصحراء بمروحيته، وتوقف في مكان لفت إنتباهه، وقال لهم إحفروا هنا تحت قدمي..

بالفعل تم تنفيذ الأمر فورا، وخصوصا الحفر في الإمارات بحثا عن الآثار لا يحتاج لمعدات ثقيلة ولا أجهزة، فقط المكان الذي يأمر به بن راشد أو بن زايد، ولا تحتاج إلا أن تزيح التراب لتجد آثار فرعونية تعود لأكثر من ١٢٥ ألف عام، قبل فرعون نفسه.

وقال الخبير إنه بالفعل تم العثور على آثار فرعونية و هندية وكشميرية و آشورية وشيطانية في المكان الذي أشار له بن راشد، واكتشف آثار تعود لخمس آلاف عام قبل الميلاد وقال إنه العصر الحجري، وعرض في الفيديو الذي تم نشره على وسائل الإعلام الإماراتية من ضمن سياسة إستحمار الشعوب هذه القطع الأثرية التي تم سرقتها من اليمن ومصر و سلطنة عمان، ولم ينس أن يرجع الفضل لصاحب السمو بن راشد ونظره الثاقب الذي يرى تحت الأرض، ربما لأنه هو من أخفاها بعد سرقتها.

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شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من مواقع التواصل الإجتماعي، و الذي عرض على وسائل إعلام إماراتية، ولا تخرج قبل أن تقول سبحان الله كم هي مباركة أرض الإمارات، فبأي جهة يشير بن راشد أو بن زايد تجد الكنوز تخرج من تحت الأرض بلا معاناة ولا معدات ولا جهد!

سبحان الله

محمد بن راشد كان يتجول في الصحراء

فرأى موقعاً وقال: احفروا هنا، توجد آثار.

فحفروا ووجدوا آثاراً تعود إلى 5 آلاف عام

وهذه الآثار مصدرها مصر والعراق والسعودية والهند والشام

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انتبهوا رجاءً.. هذه الآثار ليست مسروقة إطلاقا وإنما اكتشفوها بأنفسهم😉😅pic.twitter.com/KSymyE8zkf — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 21, 2020

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