بن راشد قال لمرافقيه إحفروا هنا فحفروا فوجوا فراعنة
فيديوعش الدبابير

شاهد بالفيديو: حاكم دبي بن راشد كان يتمشى في الصحراء وقال لمرافقيه إحفروا هنا فحفروا فوجدوا فراعنة!

By وطن الدبور
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الدبور – في فيديو جديد تم تداوله عبر منصات وسائل التواصل الغجتماعي، لعمليات البحث عن العدد الحقيقي لعمر دولة العربية المتحدة، ومن يثبت إنها أقدم من الذي سبقه، ووصل في آخر فيديو الرقم إلى ٨ ملايين سنة قبل الميلاد، أي حسب تقدير الخبراء قبل خلق سيدنا آدم، وربما قبل خلق أبليس نفسه.

في الفيديو الذي تم تداوله يظهر الخبير الإماراتي الباحث منصور خلفان، يتحدث عن مكارم حاكم السادي بن راشد، الذي تهرب منه نساء بيته وتتقرب منه آثار الفراعنة، إنه بفضل سموه و الكلام للخبير الإماراتي، كان يتمشى في الصحراء بمروحيته، وتوقف في مكان لفت إنتباهه، وقال لهم إحفروا هنا تحت قدمي..

بالفعل تم تنفيذ الأمر فورا، وخصوصا الحفر في الإمارات بحثا عن الآثار لا يحتاج لمعدات ثقيلة ولا أجهزة، فقط المكان الذي يأمر به بن راشد أو بن زايد، ولا تحتاج إلا أن تزيح التراب لتجد آثار فرعونية تعود لأكثر من ١٢٥ ألف عام، قبل فرعون نفسه.

وقال الخبير إنه بالفعل تم العثور على آثار فرعونية و هندية وكشميرية و آشورية وشيطانية في المكان الذي أشار له بن راشد، واكتشف آثار تعود لخمس آلاف عام قبل الميلاد وقال إنه العصر الحجري، وعرض في الفيديو الذي تم نشره على وسائل الإعلام الإماراتية من ضمن سياسة إستحمار الشعوب هذه القطع الأثرية التي تم سرقتها من اليمن ومصر و سلطنة عمان، ولم ينس أن يرجع الفضل لصاحب السمو بن راشد ونظره الثاقب الذي يرى تحت الأرض، ربما لأنه هو من أخفاها بعد سرقتها.

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شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من مواقع التواصل الإجتماعي، و الذي عرض على وسائل إعلام إماراتية، ولا تخرج قبل أن تقول سبحان الله كم هي مباركة أرض الإمارات، فبأي جهة يشير بن راشد أو بن زايد تجد الكنوز تخرج من تحت الأرض بلا معاناة ولا معدات ولا جهد!

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2 Comments
  1. ناهد السعيد says

    مستغربه ما علق هزاب هنا أو ما مذكور اسم السياده السلاطين…

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  2. عمان العروبة says

    اصلا هو كان في دولة إسمها الإمارات كانت كلها عمان وكانت تحت اسم ساحل عمان يعني حتى لو اكتشفوا فيها آثار مثل ما يدعو يعني بتكون كلها آثار عمانية والله ضحكت لما سمعت عن سالفة الآثار الإماراتية لأن أصلا ما كان في إسم الإمارات على الخرائط الجغرافية القديمة

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