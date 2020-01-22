اللبنانية ليلى إسكندر: حبيبي يا أبو دعيج بعد ان سلمها هوية مواطنة مقيمة بالسعودية و أبو دعيج ذاب! (فيديو)

الدبور – حصلت اللبنانية ليلى إسكندر على هوية مواطنة مقيمة بالمملكة العربية السعودية ضمن القانون الجديد الذي سنه ولي عهد السعودية لبعض الفئات حسب مؤهلات وشروط معينة، يبدو إنها توفرت جميعها للفنانة اللبنانية بسهولة وبدون مغادرة منزلها.

وأعربت إسكندر عن فرحتها بهذا الخبر الذي زفّه إليها رجل يُدعى محمد شامان العنزي ”أبو دعيج“ بدا أنه الوسيط الذي أنهى هويتها لدى الجهات المعنية بالمملكة، وشكرته وقالت له حبيبي أبو دعيج، و أبو دعيج ذاب من فرحه ومن كلمة حبيبي.

وشاركت ليلى اسكندر متابعيها مقطع فيديو عبر تطبيق ”سناب شات“ ظهر فيه معها ”أبو دعيج“ مبرزا هويتها السعودية وقال: ”هذه هويتك هوية زوجة المواطن السعودي يعقوب أبو يوسف وهذه صدرت بتوجيهات من وزير الداخلية وجميع الجهات التي كنا نراجعها والتي كانت متعاونة لأقصى درجة“.

وأضاف ”أبو دعيج“ الذي كان بجانب زوجها وهو يتغزل بها وتتغزل به، قائلا: ”شكرا لكل منفذ سريع من الجهات الحكومية أتوقع هذه الهوية اختصرت كل شي زوجة مواطن ومقيم في البلد“.

من جانبها وجهت الفنانة ليلى اسكندر الشكر لـ“أبو دعيج“ على الجهود التي بذلها لاستخراج تلك الهوية، قائلة: ”إذا كان في حدا في الدنيا يتقال عليه (كفو) فهو أنت يا محمد شامان العنزي“.

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وكانت ليلى اسكندر، قالت في تصريحات إذاعية سابقة، إن ”الشعب السعودي أحب تعودها على البيئة السعودية واحترامها للعادات والتقاليد، وأي شخص تطأ قدمه أرض المملكة العربية السعودية وجب عليه أن يحترم عادتها وتقاليدها شاء أم أبى“.

وأشارت إلى أنها ”تظهر في المملكة العربية السعودية بشخصيتها الطبيعية التي اعتادت عليها في السوشيال ميديا“.

وكانت قد نشرت ليلى اسكندر صورة تجمعها بزوجها يعقوب الفرحان على السرير وهي ترتدي قميصاً وشورت قصير. وعلّقت ليلى على الصورة بالقول “صباح الخير أيها العالم!”

وولدت ليلى اسكندر، في لبنان وهي من بلدة ”القبيات“ قضاء الشمال، وتزوجت الفنان السعودي يعقوب الفرحان، وأثار هذا الزواج جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه ظل سريًا لمدة عامين.

وكانت بداية معرفة الجمهور بعلاقة ليلى ويعقوب في أبريل 2014، بسبب وضع ليلى إسكندر لصور تجمعها بيعقوب كثيرًا عبر حسابها على تطبيق ”واتس اب“ وتحدث يعقوب، عن تفاصيل زواجهما السري بسبب كثرة الأقاويل حولهما.

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