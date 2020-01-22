عماني من أصل فلسطيني شارك في نهضة سلطنة عمان منذ البداية وتوفي بعد وفاة السلطان قابوس

الدبور – توفي في سلطنة عمان رجل أعمال عماني من أصل فلسطيني، رحل إلى السلطنة منذ بداية النهضة العماني بعد إستلام السلطان قابوس الحكم، وشارك في نهضة عمان، ويعتبر من رجال الأعمال الأقوياء في السلطنة ويده كانت ممدودة بالخير وحب السلطنة التي أصبحت موطنه الذي يعشق.

و انتقل إلى رحمة الله بالأمس عبد القادر عسقلان وهو أحد رجال المال والأعمال في السلطنة، بعد حياة حافلة بالإنجاز والعطاء. ويُعد عسقلان فلسطيني الأصل حيث وُلِد في مدينة نابلس، وشد رحاله إلى السلطنة مع بدايات النهضة المباركة وتحديدا في عام 1973م، ومحه السلطان قابوس رحمه الله الجنسية العمانية عام 1995 بمرسوم سلطاني.

عمل عسقلان في بنك عمان العربي عند قدومه إلى السلطنة في العام 1973 مسؤولًا عن فرع البنك العربي ، وتدرج حتى أصبح الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي، كما كان عضوًا في مجلس إدارات عمانتل والشركة العمانية للتنمية والاستثمار، وصندوق التأمين والودائع بالبنك المركزي العماني.

وصف عسقلان حياته في عُمان بمرحلة تحقيق الذات والإنجاز والعطاء ، حين بدأ رئيسًا لفرع بنك عُمان العربي بعدد من الموظفين لا يزيد عددهم خمسة، وكان البنك العربي هو البنك العربي الوحيد بالسلطنة، وكان عليه أن يواجه بنوكًا عملاقة مضى على وجودها بالسلطنة 25 عامًا، وأمام هذا التحدي كان أهم أعماله أن يجعل البنك العربي مؤسسة ناجحة بالسلطنة لها وجودها وحيثياتها ومساهماتها في تمويل المشاريع، على اختلاف أنواعها الحكومية منها والخاصة.

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قال عنه يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية خلال حفل تدشين كتابه “مسيرة من الإنجاز والعطاء” الذي نظمته صحيفة “أثير” العمانية في عام 2016م، : إن عبد القادر عسقلان الصديق والأخ العزيز، عرفناه في القطاع البنكي بمهنية امتدت طوال 57 عاما مع البنك العربي ثم بنك عمان العربي، من نابلس في فلسطين العزيزة على قلوبنا جميعا إلى بلادنا الحبيبة.

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