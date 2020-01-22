فضيحة سعودي في بريطانيا شاهد ماذا فعل مع أصدقائه في غرفة الفندق وبكل فخر! (فيديو)

الدبور – لولا منشار السفارة السعودية لذهب سعودي إلى السجن بعد نشر فيديو له من داخل غرفة الفندق الذي يقيم فيه في بريطانيا، واصبح الفيديو فضيحة كبرى تم تداولها بين البريطانيين، مما إضطر السفارة السعودية التدخل لإنقاذه من السجن و الفضيحة.

فليس بن سلمان وحده المتسبب بسمعة السعودية السيئة في العالم، فبعد بهدلة عادل الجبير في البرلمان الأوروبي بالأمس، عندما ذهب ليشيطن دولة قطر، فرد عليه نواب في البرلمان الأوروبي ليخرسوه ويذكروه بما تفعله سعوديتهم العظمى من مصائب في العالم وحتى مع مواطنيها.

وفي فضيحة جديدة، أنقذت السفارة السعودية بالمملكة المتحدة، 3 مواطنين من مشاهير السوشال ميديا من التوقيف والمحاكمة، إثر تجاوزهم الأنظمة والقوانين، بعدما بثوا مقطعًا مصورًا من داخل غرفتهم بأحد فنادق العاصمة البريطانية لندن، وهم ينتفون ريش حمام في حوض الاستحمام.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية عن السفارة السعودية قولها: ”تولي السفارة اهتمامهاً بكافة المواطنين السعوديين المتواجدين فيالمملكة المتحدة وقد يقع الزائر في خطأ بسبب جهله بأنظمة البلد المضيف، وللأسف قد يتهاون البعض بأحد الأنظمة، بحجة أن صديقا أو قريبا له لم يتم مخالفته أو ضبطه حين ارتكاب المخالفة“.

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طبعا الإهتمام من نوعين، فمن يرتكب جريمة يتم مساعدته وتهريبه خارج البلاد إن إضططر الأمر لذلك، و المساعدة الثانية تقطيعه بمنشار سموه إن حافظ على القوانين وكان مواطنا يشهد له الغرب قبل الشرق ولكنه لا يوافق رؤية ألو منشار، فهذا يتم مساعدته بإراحته من أفكاره الهدامة وقطع رأسه بمنشار سموه المبارك.

تخيل تسافر لندن وتحجز فندق عشان تقطع بالبانيو ريش حمام ابو بجاد الى اين pic.twitter.com/SgPAYoVIEf — عزيز اُونز (@i9mov) January 19, 2020

ومن بين المواطنين الثلاثة، مشهور السوشيال ميديا في المملكة أبو بجاد، ومشهور السناب شات السعودي منصور الرقيبة، الذي أوقفته السلطات البريطانية بتهمة تهريب الطيور.

وشكر الرقيبة عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على ”سناب شات“ سفارة بلاده في لندن قال فيه إنها أنقذته من توقيف قد يصل لحوالي 3 أشهر. وقال الرقيبة: ”من هذا الصالون الدبلوماسي من داخل السفارة أنا الآن اعتذر عن الخطأ الذي حدث، كنت أعتقد أن الموضوع سيكتفي بالغرامة، ولكن الموضوع موجب للتوقيف لولا موقف السفارة معي“.

منصور الرقيبة يعتذر من داخل السفارة السعودية في لندن ويعترف بخطأ تهريب الطيور

وانه لولا الله ثم السفارة كان تم توقيفه

لـ 3 اشهر ..

عبر : @eissaa_10 pic.twitter.com/m8DDTyCjlT — هيئة المشاهير (@almobark_) January 22, 2020

الدبور لسع بعض التعليقات الغاضبة وينقلها لكم كما هي: “شلة ابو نوره دايم يقرفون وهم يطبخون” وقال آخر: “هذا اغثث انسان على الكره الأرضية”، “اكرهه واكره انه يحسب الي يسويه صح”، “بعد لندن انا انقهرت وتقرفت أخرتها ب لندن الله ياخذ وجهه فشلنا”، “اكثر كلمه ممكن توصف هالشخص هي انه (متخلف)” و أضاف ناشط ما نصه: “الفلوس اذا انحطت بيد ناس غلط…”

وعلقت ناشطة عن تجربتها في العمل في فندق حيث قالت ما نصه كما لسع الدبور: “اشتغلت في الأوتيل موظفة الاستقبال وأهل الرياض والقصمان كانوا اقذر ناس اذا خرجوا من غرفهم حتى الرز والدجاج طايح بالصالة !! ومااكنت أحزن الا العمال”

اشتغلت في الأوتيل موظفة الاستقبال وأهل الرياض والقصمان كانوا اقذر ناس اذا خرجوا من غرفهم حتى الرز والدجاج طايح بالصالة !!

ومااكنت أحزن الا العمال — بشاير الحريري 💛 (@mz_bashayer) January 20, 2020

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