الأمير عبد العزيز بن سلمان لم يجد ما يقوله للدفاع عن بن سلمان إلا كلمة غبي
عش الدبابير

وزير الطاقة السعودي لم يجد جوابا يدافع فيه عن فضيحة شقيقه بن سلمان الجديدة إلا كلمة “غبي”!شاهد

By وطن الدبور
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الدبور – تسبب ولي عهد السعودية بسلسلة فضائح ليس للشعب السعودي و للدولة السعودية فقط، بل لعائلته المقربة، فلم يعد أي منهم له القدرة على السفر خارج المملكة ومواجة الصحافة و الإعلام في الغرب، فهناك الصحفي لا يخشى منشار سموه، وليس كالإعلامي السعودي الذي تعود عليه يطبل بمناسبة وبدون مناسبة.

وفي فيديو نشره صحفي بريطاني على وسائل التواصل الإجتماعي وتم تداوله بشكل سريع، لوزير الطاقة السعودي ، وهو نجل الملك سلمان، وشقيق ولي عهده  بن سلمان، ظهر الوزير وهو محرج من فضيحة شقيقه الأخيرة وهي إختراق هاتف مؤسس أمازون ومالك صحيفة الامريكية التي هزت المجتمع الدولي كله.

ولم يجد وزير الطاقة طريقة للتهرب من سؤال صحفي بريطاني له عن سبب إختراق شقيقه لهاتف مالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس، وإن كان يعتبر جيف هدفا شرعيا للسعودية أم لا، لم يجد جوبا إلا أن يصف الصحفي بالغبي!

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وجاء رد بعدما حاول جويل هيلز الصحفي في شبكة “ITVNews” البريطانية الحصول على تعليق منه حول مدى صحة ما نشرته صحيفة الغارديان عن حدوث اختراق لهاتف بيزوس، وذلك على هامش حضوره فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي.

ورد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قائلا: “أنا وزير الطاقة”، في إشارة منه إلى أنه ليس معنيًا بهذا السؤال.

حينها، تساءل الصحفي البريطاني: لماذا تقوم المملكة العربية السعودية باختراق هاتف جيف بيزوس؟، فقال وزير الطاقة السعودي: “أعتقد أنك تسأل السؤال الخطأ في المكان الخطأ، كل ما تحاول فعله الآن هو تشتيت الانتباه”.

وعندما حاول الصحفي البريطاني معاودة طرح سؤاله بطريقة أخرى “هل يعد جيف بيزوس هدفا شرعيًا؟”، فرد الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “أعتقد أن ذلك سخرية، ونكتة”.

وتمسك الصحفي جويل هيلز بسؤاله، قائلا:”هل يبدو ذلك سخرية، الناس قلقون من الهجمات السيبرانية”، فقاطعه وزير الطاقة السعودي: “أنت غبي”، وأخبره بعدم رغبته في الرد على أسئلته.

وفي سياق مُتصل، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى التحقيق في تورط ولي العهد السعودي سمو الأمير أبو منشار في اختراق هاتف جيف بيزوس.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد قالت في تقريرها المنشور فجر الأربعاء: “خبراء التحقيقات الذين عينهم جيف بيزوس توصلوا وبدرجة ثقة ’متوسطة إلى قوية‘ إلى أن حساب الواتساب الذي يستخدمه ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، كان منخرطا بصورة مباشرة في قرصنة هاتف مؤسس أمازون العام 2018”.

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