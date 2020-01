وزير الطاقة السعودي لم يجد جوابا يدافع فيه عن فضيحة شقيقه بن سلمان الجديدة إلا كلمة “غبي”!شاهد

وجاء رد وزير الطاقة السعودي بعدما حاول جويل هيلز الصحفي في شبكة “ITVNews” البريطانية الحصول على تعليق منه حول مدى صحة ما نشرته صحيفة الغارديان عن حدوث اختراق لهاتف بيزوس، وذلك على هامش حضوره فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي.

ورد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قائلا: “أنا وزير الطاقة”، في إشارة منه إلى أنه ليس معنيًا بهذا السؤال.

حينها، تساءل الصحفي البريطاني: لماذا تقوم المملكة العربية السعودية باختراق هاتف جيف بيزوس؟، فقال وزير الطاقة السعودي: “أعتقد أنك تسأل السؤال الخطأ في المكان الخطأ، كل ما تحاول فعله الآن هو تشتيت الانتباه”.

وعندما حاول الصحفي البريطاني معاودة طرح سؤاله بطريقة أخرى “هل يعد جيف بيزوس هدفا شرعيًا؟”، فرد الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “أعتقد أن ذلك سخرية، ونكتة”.

وتمسك الصحفي جويل هيلز بسؤاله، قائلا:”هل يبدو ذلك سخرية، الناس قلقون من الهجمات السيبرانية”، فقاطعه وزير الطاقة السعودي: “أنت غبي”، وأخبره بعدم رغبته في الرد على أسئلته.

