ولي عهد السعودية أصبح ولي القرصنة، فضيحة جديدة لمحاولة إختراق هاتف صحفي!

الدبور – يبدو أن ولي عهد السعودية إمتهن مهنة ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد الأصلية وهي القرصنة، فبعد إختراق وكالة الأنباء القطرية، أصبحت عادة لدى السعودية و الإمارات قرصنة هواتف المعارضين و الشخصيات المؤثرة.

فلم تهدأ فضيحة إختراق هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست ومؤسس موقع أمازون جيف بيزوس، حتى كشف مدير مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” في بيروت، “بن هوبارد” عن تعرض هاتفه الذكي لمحاولة قرصنة من قبل عملاء قال إنهم مرتبطون بالسعودية.

وأضاف “بن هوبارد”، عبر حسابه بـ”تويتر”، أن محاولة القرصنة تلك جاءت بعد شهر واحد من قرصنة هاتف مؤسس شركة “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية “جيف بيزوس”، عام 2018. وتوجه بالشكر إلى “مختبر المواطن”، “سيتيزن لاب” البحثي بجامعة تورنتو بكندا، مشيرا إلى أنه اكتشف محاولة الاختراق بفضله.

Among its revelations: It wasn't just @JeffBezos. One month after his reported hack, operators linked to Saudi Arabia tried to hack my phone too.



Thanks to @citizenlab for checking it out. https://t.co/EVt2cxWMQw