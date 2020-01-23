سعودي من عبدة الشيطان أساء للذات الإلهية، ولا حساب ولا عقاب، المهم أن لا ينتقد منشار سموه! فيديو

الدبور – في السعودية العظمى كل ما هو ليس ضد منشار سموه ورؤيته في تقطيع المعارضين لسموه، فهو مباح ومسموح ولا حرج فيه، إلا إن أثار ضجة يخرج علينا النائب العام، نفسه الذي حقق في تقطيع الصحفي جمال خاشقجي، وأخرج رجال بن سلمان منها كالشعرة من العجين، يخرج علينا ببيان مكتوب إنه تم إحضار المذكور في الفيديو الذي أثار ضجة، وإن لم يثر ضجة فلا حرج في الأمر.

آخر فضائح السعودية الجديدة بعد غزوة الترفيه و الإنقلاب على العائلة و الدين و العادات في السعودية من قبل بن سلمان وحاشيته، ظهور إبليس في شوارع مملكة الفضائح، فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو لشخص ظهر بهيئة مريبة، وأطلق على نفسه اسم ”ابليس“.

ونشر الشخص غريب الأطوار وهو من عبدة الشيطان، الفئة التي لم تكن لتحلم أن تجدها في السعودية التي كان يطلق عليها بلاد الحرمين في السابق، نشر بكل فخر مقاطع الفيديو عبر تطبيق ”تيك توك“، وظهر فيها وهو يضع مساحيق سوداء فوق عينيه، ويستمع للأغاني، فيما أساء للذات الإلهية.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع مقاطع الفيديو، عبر وسم (اطلقوا_سراح_ابليس) على موقع تويتر، فيما أكد عدد من الذباب الإلكتروين كالعادة مدافعا عن كل ما يحصل في السعودية، أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه، ولم يتأكد الأمر كما لم يتم التأكد ممن سبقه بأفعال مخلة بالأداب، إلا مجرد بيان على وسائل الإعلام فقط.

وبينما أكدت اللجان الإلكترونية الجاهزة للدفاع أنه تم إلقاء القبض عليه، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات حول مقاطع الفيديو أو الشخص الذي ظهر فيها.

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