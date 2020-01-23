شاهد كيف قتل أردني مقيم في الكويت زوجته بطريقة مروعة

الدبور – أقدم رجل أردني مقيم في الكويت على قتل زوجته بطريقة مروعة وبشعة صدمت الجميع، بعد نشوب خلاف ونقاش طويل بينهما سمعه الجيران.

حيث انتهى الشجار الذي وصفه الجيران بأنه ”عنيف“ و اندلع بين زوجين من الجنسية الأردنية في دولة الكويت إلى إقدام الزوج على رمي زوجته من شرفة منزل مسكنهما.

وشهد منزل الزوجان الكائن في الدور الثاني في إحدى بنايات منطقة الفنطاس جريمة مروعة انتهت بها حياة الزوجة على يد زوجها الذي لاذ بعدها بالفرار.

ووفق صحيفة ”الراي“ الكويتية، كشف مصدر أمني أن ”المسعفين ورجال الأمن ولدى وصولهم إلى البناية محل البلاغ وجدوا الزوجة في الفناة وتعاني من كسور نتيجة سقوطها من الدور الثاني وارتطامها بالأرض“.

وأوضحت الصحيفة أن الجهات الأمنية سجلت قضية شروع بالقتل، وجارٍ البحث عن الزوج.

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