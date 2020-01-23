مواطن سعودي طفح كيله من الدب الداشر بن سلمان: فضحتنا وخزيتنا
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شاهد مواطن سعودي طفح كيله من بن سلمان: فضحتنا وخزيتنا، نخجل بسعوديتنا! “فيديو”

By وطن الدبور
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الدبور – طفح كيله من ولي عهد ، ووجه له رسالة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وقال المواطن السعودي الذي يدرس في الخارج إنه يخجل أن يقول إنه سعودي خارج المملكة، وقال موجها كلامه لبن سلمان، فضحتنا وخزيتنا وين ما نروح.

وأضاف حبيت تكون ديكتاتور، عادي خليك دكتاتور بس مش دكتاتور غبي، خليك شوي ذكي يا أخي، وقال له هل رأيت الأموال التي دفعتها بعد إغتيال جمال خاشقجي، ستدفع أكثر منها بعد فضيحة إختراق هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست.

و أضاف و المصيبة أن بن سلمان بنفسه إخترق الهاتف، أرسل فيديو لمؤسس موقع أمازون وقال له إفتحه، و الآن يا حمار حسب تعبيره، ماذا ستقول؟ كيف ستبرر؟ هل ستقول أن القحطاني كان سكران وسرق هاتفي وارسل الفيديو دون علمي؟ أم ستقول أن حساب الواتس قطري؟

في إشارة للتبريرات التي نشرتها السعودية عن جريمة إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقطيعه في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

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الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا على مختلف منصات التواصل الإجتماعي وتم تبادله بشكل كثيف من قبل النشطاء وحصل على الكثير من التعليقات و التفاعل، وسارع الذباب السعودي بإتهامه إنه قطري أو إخوان، التهم المعلبة الجاهزة التي تم برمجت اللجان الإلكترونية عليها.

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