فتاة سعودية يتيمة عذبها عمها بحرقها بماء النار شاهد الفيديو

الدبور – إستمرارا لمسلسل العنف الأسري المنتشر في السعودية بلد الترفيه و التعذيب، أقدم سعودي على تعذيب ابنه أخيه اليتمية عن طريق حرقها بماء نار كما ظهر في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

و نشرت الفتاة السعودية اليتيمة الضحية عبر حساب في موقع التواصل ”تويتر“، فيديو قالت فيه إنها سعودية وتدعى ليلى أحمد، وتحدثت عن تفاصيل تعذيبها من قبل عمها، الذي تعيش معه، بعد وفاة والدها وعدم وجود أشقاء لها يكفلونها.

وفي مقطع فيديو، خرجت فيه الفتاة، قالت إن عمها قام بإحراقها بماء النار، ما أدى إلى تشوهات في جسدها، وهي عاجزة عن العلاج بسبب يتمها وعدم وجود أشقاء لها ولا وظيفة.

وبينت أنها تملك تقريرا طبيا يثبت صحة كلامها، وأنه سبق وتوجهت إلى أكثر من جهة لتقديم شكوى لكن دون فائدة وقالت كما جاء في الفيديو: ” أنا وحدة عمي حرقني بموية نار وسببلي تشوهات بجسمي، ولاني قادرة أتعالج، ولاني قادرة أسوي أي شي بسبب ظروفي، أبوي توه متوفي ولاعندي إخوان ولا وظيفة زي الناس ولا دخل شهري، تكفون يا أهل الخير تساعدوني أنا حاطه تقاريري وما خليت جهة حكومية ما دخلت ليها، والله يا أهل الخير إني ما كذبت عليكم بكلمة، والله العظيم ما خليت شي ما سويته، وللحين ما انمسك وما مسكوه، أنا ما طالبه غير حقي من الله ثم منكم، تكفون تساعدوني، أنا ما قادرة أتعالج“.

وكشفت الفتاة عن ساعدها الأيسر، لتثبت تعرضها لتشوهات إثر حروق ألمت به. وتفاعل ناشطون عبر هاشتاغ #عالجوها_وحاسبو_من_أحرقها في موقع ”تويتر“، في محاولة لإنقاذ الفتاة، وسط غياب أي تعليق من الجهات الرسمية.

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تكفون ي أهل الخير ثقتي بالله ثم فيكم انشروه لعل الله يجعلكم سبب شفائي انا احتاج إلى زراعة جلد بسبب الحروق pic.twitter.com/IdX4epn6xL — ليلى (@KjgIAnS5QhyLz7s) January 21, 2020

وانتشرت في الفترة الاخيرة ظهور حالات العنف الأسري و التعذيب و جرائم مختلفة عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي، الجرائم المنتشرة بكثافة في المجتمع السعودي ولكنها لم تكن تجد طريقها للعلن قبل إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي وخروج فضائح السعودية العظمى سواء بالترفيه أو التعذيب أو تقطيع المعارضين الذين كانت وسيلة التخلص منهم في السابق عن طريق طائرة عسكرية تلقي بهم في صحراء الربع الخالي.

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