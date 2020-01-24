صدمة في الكويت بعد وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس حيدر

الدبور- صدمة في الكويت بعد الإعلان عن وفاة الفنانة الكويتية دانة عباس حيدر عن عمر يناهو ٢١ عاما، وهي في عز شبابها وبداية إنتشارها فنيا وجماهيريا، وما صدم هو كشف بعض النشطاء عن سبب وفاتهاز

وجاء في منشور منسوب لوالدها: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة بإذن الله/ دانه عباس عبدالرزاق حسين الحيدر عن عمر يناهز الـ21 عاما انا لله وان اليه راجعون الدفن غدا صباحاً في المقبره الجعفرية، العزاء في مسجد الوزان منطقة مشرف مقابل ارض المعارض، من والدها/ عباس عبدالرزاق حسين الحيدر”.

وذكر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أن سبب وفاة ”الحيدر“ معاناتها من سرطان تم اكتشافه في مرحلة متأخرة، وقال آخرون إن سبب الوفاة هو توقف في بعض خلايا المخ نتج عنه دخولها في غيبوبة قبل أن تفارق الحياة.

ولكن نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي كان لهم رأي آخر عن سبب وفاتها، فقد أرجعوا وفاة الفنانة الشابة لأسباب نفسية؛ حيث قالوا إنها تعرضت لكثير من حوادث التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قالت ناشطة كما لسع الدبور ما نصه: “موتها ارحم من التنمر اللي يجبلها امراض نفسيه الحمدلله ماتت ولا انها انتحرت من التنمر الله ياخذ كل متنمر يمحيه من هالارض. ربي يوجمها ويغفر لها وعلى كل متنمر ان شاءالله تبدلت حسناته من سيئات واخذت هي الحسنات”

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موتها ارحم من التنمر اللي يجبلها امراض نفسيه الحمدلله ماتت ولا انها انتحرت من التنمر الله ياخذ كل متنمر يمحيه من هالارض.👌 ربي يوجمها ويغفر لها وعلى كل متنمر ان شاءالله تبدلت حسناته من سيئات واخذت هي الحسنات #دانه_عباس_الحيدر — مليكه. (@uiiilll11) January 24, 2020

ونشر الإعلامي محمد كرم صورة على حسابه في إنستغرام للفنانة على سرير أحد المستشفيات، بعد وفاتها، حسب التعليق المرفق.

يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل ”أنا وقلبي“، كما اشتهرت بمصطلح ”خرعتوني“ عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.