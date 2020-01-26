سعودي هاجم طالبات سعوديات منقبات بألفاظ خادشة للحياء وهدد بحرقهن، شاهد الفيديو الذي أثار ضجة

الدبور – أثار فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي لسعودي صور فتيات طالبات سعوديات منقبات، في منطقة نجران وقام بشتمهن بعبارات خادشة للحياء وطالب بحرقهن، أثار غضبا واسعا بين النشطاء، وطالبوا بمحاسبته في بلد كثرت به الحوادث الغريبة و العجيبة.

وكان الشخص الذي يتحدث لهجة أبناء المنطقة الجنوبية في السعودية، يصور بكاميرا هاتفه الجوال، عددا من الطالبات الجامعيات وهن يشترين القهوة من إحدى المحطات قبل مواصلة طريقهن نحو الجامعة، بينما يردد الشتائم ضدهن.

ويبدو أن السعودي لم يشاهد ما يحصل في موسم الرياض، ولا في بارات جدة الحلال، ولا بارات مكة و المدينة وما حصل فيها، حيث إنه بدا غير راضٍ عن شراء الطالبات للقهوة، والتوقف في إحدى المحطات على طريق الجامعة، قبل أن يدعو أولياء أمور تلك الطالبات لحرقهن على حد قوله في الفيديو.

وجد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما طالب عدد كبير من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“ تحت الوسم “ #قاذف_بنات_نجران“ بالقبض على صاحب المقطع ومحاسبته، بينما نشر البعض صوراً قالوا إنها له.

تداول مقطع فيديو لشخص يقذف نساء منقبات بـ #نجران لدى توقفهم عند "كوفي شوب" على الطريق، ومغردون يطالبون بالقبض على #قاذف_بنات_نجران ومحاسبته. pic.twitter.com/lIO8AN0ymW — نجران اليوم (@NajranToday) January 26, 2020

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وبينما يقول فريق من المغردين إنه أساء للطالبات وعوائلهن من دون أي مبرر، حث فريق آخر الجهات الأمنية المختصة على سرعة القبض عليه لما يشكله من خطر على الطالبات وحتى على عائلته على حد قول البعض.

#قاذف_بنات_نجران

الإنسان الطبيعي :

يشوف بنات يشترون من بعض المحلات

الإنسان المتخلف اللي مثل صاحب المقطع :

يشوف بيوت دعارة البنات يخرجون منها وفي ايديهم قوارير خمور .

"اقسم بالله ما احزن على هذا المتخلف لكن احزن كثير على البنات او زوجة او خوات هذا المتخلف اللي هو ولي امرهم " pic.twitter.com/Y9mn4g915Y — خالد عبدالعزيز MBS (@KZ_MBS) January 27, 2020