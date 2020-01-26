سما المصري تثير الجدل من جديد بظهورها بملابس مثيرة في مكان عام

وفي الفيديو الذي إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ظهرت الراقصة المثيرة للجدل دوما سما المصري بملابس مثيرة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، الامر الذي إستفز النشطاء و احدثت ضجة من جديد، بين من إعتبرها إهانة وبين من إعتبرها مستفزة لا أكثر تعشق الإستفزاز.

وشاركت سما عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51

وظهرت مرتدية بيجامة مثيرة فصلت تفاصيل جسدها وشبشب، لتفاجئ الحاضرين من الجمهور الذين سارع بعضهم لالتقاط الصور معها.

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وعلقت سما المصري: «والله يا جماعة أنا لقيت نفسي عايزه أقرا أي كتاب عن معاملة الحريم للرجالة إزاي، فنزلت بالبجامة زي ما أنا كدة لمعرض الكتاب».وتابعت:«وبصراحة عجبني أوي أوي وحاجة فخمة جدًا، وحاولت أداري نفسي كتير بالبجامة بس فشلت وبرضو الناس عرفتني..

أنا مسخرة أوى مستنية خبر طردي زي كل مرة بأه.. ماتنسوش».