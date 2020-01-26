عائلة الخادمة الفلبينية التي قتلها كويتي ترفض مليون دولار دية وتطالب بإعدام قاتل ابنتها

الدبور – رفضت عائلة الخادمة الفليبينة التي قتلها مواطن كويتي كانت تعمل عنده الدية التي عرضتها الكويت على العائلة وهي مليون دولار أمريكي، وطالبت بإعدام قالتها.

وبحسب صحيفة ”مانيلا بولتين“ الفلبينية، قالت خالة القتيلة نيللي باديرنال: إن والد جينيلين فيلافيندي رفض المبلغ الذي قدمه صاحب العمل الكويتي للضحية، كحل لتسوية التهم الجنائية التي نتجت عن مقتل ابنته في الكويت في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأضافت: ”عائلتنا تريد العدالة لمقتل جينيلين“، مشيرة إلى أن ”أفرادا من وزارة الشؤون الخارجية جاؤوا إلى نورالا، جنوب كوتاباتو يوم الخميس الماضي لحضور مراسم دفن جينيلين، وطلبوا من والد الضحية، توقيع وثيقة تشير إلى تسوية القضية في مقابل 50 مليون بيزو فيلبيني“.

وطالبت خالة العاملة المقتولة بمعاقبة القاتل بالإعدام، مشيرة إلى أنه ”لا يمكننا قبول الطريقة التي قتلت بها“. وكان عدد من مكاتب العمالة المنزلية في الكويت قد قدموا تبرعا رمزيا لأسرة العاملة المنزلية الفيلبينية المقتولة، مصحوبا بكتاب تعزية ومواساة في محاولة من تلك المكاتب لتهدئة الأجواء التي سادت في أعقاب الحادثة.

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و هددت الفليبين دولة الكويت وقالت الدم بالدم ولا نقبل بأي تعويض مادي مقابل مقتل العاملة الفليبينة في الكويت، و التي قتلت بطريقة وحشية كما قال وزير الشؤون الخارجية الفيلبيني تيودورو لوكسين جونيور.

و اعلن رفضه أي عرض من الكويت بدفع الديّة في قضية مقتل العاملة الفيلبينية جانلين باردينال فيلافيندي، والتي «قُتلت بوحشية على يد صاحب عملها في الكويت» بحسب وصفه.

وقال لوكسين: «أرفض أي عرض لديّة مالية بعد مقتل فيلافيندي، ونريد حياة شخصين بالكويت»، موضحاً أن «المحامي الذي عيّنته الفيلبين لمتابعة القضية غير مصرّح له باقتراح أو قبول أموال الدم من قتلة فيلافيندي».

وأضاف أنه في حال معرفته بأن «شخصاً ما من منتسبي وزارة الخارجية قد اقترح مثل ذلك فإنه سيطرد فوراً، وأنه لن يقبل بأي تحسن في معايير العمل في الكويت، وكل ما يهمني هو الدم للدم. وفي الوقت نفسه، سأقوم بنشر صور تشريحها في قاعات وزارة الخارجية الفيلبينية».

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