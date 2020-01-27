السلطان قابوس في أول لقاء صحفي له يتحدث عن الإمارات
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شاهد السلطان قابوس بن سعيد يتحدث عن الإمارات في أول لقاء صحفي له بعد إستلامه الحكم بأيام

By وطن الدبور
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الدبور – في أول لقاء لسلطان عمان الراحل بن سعيد رحمه الله، بعد تسلمه الحكم بأيام قليلة مع صحفي عربي، حيث لم يكن هناك صحافة عمانية في عهد ما قبل ، تحدث عن إنشاء إتحاد للإمارات المتناحرة.

وتحدث السلطان قابوس مع و اجرى اللقاء رئيس تحريرها ، اللقاء الذي يعود لشهر أغسطس من عام  1970 أي بعد أيام من تسلم الراحل السلطان قابوس الحكم، ومرور السلطنة بظروف إستثنائية في مرحلة تغيير كبيرة.

ووجه الجار الله سؤالا للسلطان قابوس عن وقال: “ما هي حدود تعاونكم مع … وهل تنوون الدخول في المحادثات والدراسات القائمة هناك في نطاق قيام اتحاد إمارات الخليج العربي؟”

ليجاوب بقوله: “نحن نراقب ما يجري، ويهمنا التعاون، إلا أن الوقت بالنسبة لنا مازال مبكرًا.”

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ليعاود الجار الله سؤاله عن ما ممكن أن تقدمه الإمارات و من مساعدات للسلطنة فقال في سؤاله ما نصه: “ما هي أنواع المساعدات التي يمكن أن تقدمها لكم الإمارات بما فيها على وجه التخصيص: ، أبوظبي، دبي؟”

فجاوب السلطان بقوله: “لا أعتقد أن الإمارات قادرة على تزويدنا بالمعونات التي نحتاجها، إذ إنهم هم في نفس الوقت بحاجة إليها، لكن الكويت تستطيع تزويدنا، على ما أعتقد بالمدرسين، وإفادتنا من خبرتها في حقل التعليم.”

وعن سؤاله عن الصحافة إن كان سيسمح بصحافة محلية عمانية في السلطنة، حيث لم تكن مسموحة في العهد القديم، أجبا لاسلطان قابوس بقوله: “بالطبع ستكون لدينا صحافة محلية، ونحن نؤمن بوجود صحافة منطقية، أما الصحافة التي لن يكون همها سوى الربح فإنها ليست صحافة، وعلى أي حال فالصحافة ضرورية لبلادنا.”

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