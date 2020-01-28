الكويت تمنع صدام حسين اليمني من دخول أراضيها!

الدبور – منعت دولة الكويت صدام حسين اليمني من دخول الأراضي الكويتية، وتردد أن الكويت منعت اليمني من الدخول لتطابق اسمه مع اسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لما يشكل هذا الإسم من حساسية لدولة الكويت لما عانته بعد إحتلال العراق لدولة الكويت عام ١٩٩٠.

وانتشر الخبر بسرعة على وسائل التواصل الإجتماعي، واستهجن البعض من مثل هذا القرار خصوصا أن صدام حسين اليمني هو مدرب الجودو، قبل أن يخرج أمين صندوق اتحاد الجودو يوسف دلي بتصريح لصحيفة «الراي» المحلية اوضح فيه سبب منع صدام حسين اليمني من الدخول.

وقال يوسف دلي أن ما تردد عن عدم منح تأشيرة دخول لمدرب الجودو اليمني صدام حسين بن حازب بسبب اسمه المطابق لاسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين «غير صحيح»، وأن الأمر يتعلق بعدم وجود صلاحية في جوازه لأكثر من ستة أشهر، وهو شرط أساسي للحصول على التأشيرة معمول به في كل دول العالم.

وكان يفترض أن يرافق بن حازب مدرب نادي ثمر الرياضي من مديرية لبعوس في يافع بمحافظة لحج في اليمن، فريقه الذي يصل إلى الكويت مساء اليوم، للمشاركة في البطولة العربية للجودو.

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وأفادت معلومات بأن مسؤولاً في الاتحاد الكويتي للجودو قدّم اعتذاره عن عدم منح الجهات المعنية تأشيرة الدخول للمدرب، فيما تمت الموافقة على منح بقية أفراد الفريق تأشيرات الدخول.

وفي حين عبّر المدرب اليمني عن استيائه من عدم منحه تأشيرة «بسبب اسمه»، نفى دلي ما أثير من إشاعات في شأن منعه بسبب اسمه أو ارتباطه بجماعة الحوثيين المتمردة في اليمن، مؤكداً أن الأمر يتعلق بصلاحية جوازه.

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