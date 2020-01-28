بعدما أفسد عقول الشباب السعودي تركي آل الشيخ يصاب بالسرطان في رأسه ويعلن توبته ويتذكر الله!

الدبور – بعدما أفسد السعودية وشبابها، وادخل كل فاسق وناعق إلى أرض الحرمين وصرف المليارات لإلهاء الشباب عن الدين أو التفيكر بما وصلت إليه السعودية، وأيضا خوفا من أي ثورة أو حتى مظاهرة مارقة، أصيب تركي آل الشيخ بسرطان في رأسه، وبعدما ساءت حالته وذاق الألم تذكر الله.

فقد نشر تركي آل الشيخ الذي سجن وعذب ودمر الكثير من الشباب السعودي، تغريدة يطلب فيه الدعاء و القوة من الله، حيث قال بتغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “أللهم أنك اعلم بحالي … أنا قوي بك وبك فقط”

ولاقت تغريدته الكثير من التعليقات، منهم من تعاطف معه ووجه الدعاء لله أن يشفيه ويعافيه، ومنهم من ذكره بما قام به، وطلب منه أن يتوب عما قام به، وأن لا يعود لما كان عليه بعد أن يمن الله عليه بالشفاء، حيث قال ناشط سعودي له ما نصه: “سبحان الله (ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون…) تذكر العشرات من اللي شبحت عليهم وهددتهم ودخلتهم السجن باستغلالك لمنصبك ونفوذك الدرباوي”

سبحان الله

(ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون…)



تذكر العشرات من اللي شبحت عليهم وهددتهم ودخلتهم السجن باستغلالك لمنصبك ونفوذك الدرباوي — Abdullah Al-Harbi (@AlHarbiA100) January 28, 2020

و أعاد حساب “العهد الجديد” الشهير بموقع “تويتر” نشر تغريدة تتعلّق بمرض رئيس هيئة الوناسة السعودية تركي آل الشيخ تزامناً مع تواجده في إحدى الدول الأوروبية للعلاج. وأشار “العهد الجديد” إلى أنّ تركي آل الشيخ مُصاب بمرض السرطان.

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وكان قد نشر تركي آل الشيخ، صورة جديدة يبدو أنها التقطت عقب إجرائه عملية خطيرة ودقيقة برأسه . ويظهر “آل الشيخ” في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بانستغرام لسعها الدبور بعد إجرائه العملية حيث بدا عليه التعب والشحوب وكان رأسه ملفوفا بالشاش وفي يده آثار حقن وتعليق محاليل.



وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية معلقا على صورته:”أشكر كل من سأل عني، أنا بخير ولا تسمعون الإشاعات”. قبل أن يعاود صباح اليوم نشر تغريدة ثانية و يبدو أن حالته ساءت أو زاد الألم، وقال فيها: “أللهم أنك اعلم بحالي … أنا قوي بك وبك فقط”

ونشرت صفحة سعودية تغريدة مرفقة بفيديو، قالت فيها ان تكلفة علاج تركي آل الشيخ تجاوزت ٢ مليون دولار، ولو انفق هذا المبلغ على الصحة في السعودية لكان مردوده أكبر، حيث قالت الصفحة ما نصه: “مصادر تشير إلى أن تكلفة العملية الجراحية للمستشار #تركي_آل_الشيخ بلغت 2 مليوني دولار .. لو أُنفق هذا المبلغ لصالح تأهيل وتطوير المستشفيات المحلية: – ستكون عائددات هذا المبلغ لصالح اقتصادنا – سيتعالج المواطن بأقل التكاليف وفي مستشفيات راقية محلية – ازدهار السياحة العلاجية المحلية”

وفي الفيديو قال ناشط سعودي، ان تركي آل الشيخ جلب لنا الترفيه وذهب يتعالج بالخارج، لماذا لم تجلب لنا الصحة بدل الترفيه.

مصادر تشير إلى أن تكلفة العملية الجراحية للمستشار #تركي_آل_الشيخ بلغت 2 مليوني دولار ..



لو أُنفق هذا المبلغ لصالح تأهيل وتطوير المستشفيات المحلية:

– ستكون عائددات هذا المبلغ لصالح اقتصادنا

– سيتعالج المواطن بأقل التكاليف وفي مستشفيات راقية محلية

– ازدهار السياحة العلاجية المحلية pic.twitter.com/33dCON2ppJ — التفريط (@TAFRIT_KSA) January 27, 2020

يذكر أن تركي آل الشيخ هو سيف بن سلمان المشلول لهدم كل القيم التي قامت عليها السعودية، وإلهاء الشباب بحفلات الترفيه وإدخال كل ما يبحثون عنه في الخارج، حتى يتحصل على الأموال التي ينفقونها في حارج السعودية و التي قدرها بن سلمان بالمليارات كل عام، وقال أنا اولى بها من غيري، فتم جلب كل فاسق الى المملكة وأقام العديد من الحفلات بالقرب من المدينة المنورة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى فتح البارات و الملاهي الليلة التي أطلق عليها بارات حلال ورقص حلال بدون تمايل.

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