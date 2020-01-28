شاهد بالفيديو: شرطة عمان السلطانية تلقي القبض على شاب فور إنتشار فيديو مستفز له!

الدبور – اعلنت شرطة عمان السلطانية إنها ألقت القبض على الشاب الذي إنتشر له فيديو مستفز وهو يعرض حياة الناس في الشارع العام للخطر و الموت بسبب طيشه وعدم مبالاته لا للمركبات ولا للناس في الطريق العام.

وانتشر فيديو للشاب الذي لم يكشف عن هويته، وهو يمارس عادة سيئة منتشرة في دول الخليج خاصة، وهي التفحيط في الشوارع، والقيادة بطريقة متهورة مما يعرض حياة العامة للخطر ويتسبب بالكثير من الحوادث المميتة، كما حصل في السابق.

وتحارب شرطة عمان السلطانية هذه الظاهرة بشكل قوي داخل السلطنة/ من حيث فرض قوانين صارمة بحق كل من يتم القبض عليه بهذا الجرم، وبالنسبة لممقيمين يتم ترحيلهم بعد تنفيذ العقوبة المناسبة التي تراها المحكمة، وهي عادة منتشرة اكثر في الإمارات و السعودية، وتم القبض على الكثير من الشباب الإماراتي داخل السلطنة بنفس الجرم وتم ترحيلهم، وكانت آخر حادثة قبل أشهر.

وقالت شرطة عمان السلطانية بتغريدة نشرت من خلالها الفيديو الذي إنتشر على مواقع التواصل و ادى للقبض على صاحبه، ما نصه: “قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تُلقي القبض على شخص بتهمة الاستعراض والتفحيط في طريق عام واستخدام المركبة لغير الغرض المخصص لها وتعريض حياة الأخرين للخطر، بعد تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي يوضح قيامه بذلك ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقه.”

قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تُلقي القبض على شخص بتهمة الاستعراض والتفحيط في طريق عام واستخدام المركبة لغير الغرض المخصص لها وتعريض حياة الأخرين للخطر، بعد تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي يوضح قيامه بذلك ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقه. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/CA5YNwCxc5 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) January 29, 2020

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