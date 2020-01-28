“صلوا لسوزي بليز” صديق أكبر متحول جنسي في لبنان بعد وفاته عن عمر 66 عامًا تبكي بحرقة بالفيديو!

الدبور – صلوا لسوزي بليز، بهذه الجملة نشرت أو نشر متحول جنسي كان على علاقة مع أكبر متحول جنسي في لبنان بعد وفاته عن عمر يناهز ٦٦ عاما.

حيث أعلن المتحول الجنسي اللبناني المعروف جويل بدر، عن وفاة مواطنه ”سوزي“ وهو أكبر متحول جنسي في لبنان وذلك عن عمر ناهز الـ66 عامًا.

وشارك جويل بدر المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“ وتداولته حسابات عبر موقع ”تويتر“، وهو يجهش بالبكاء مستخدما خاصية ”البث المباشر“ ويردد: ”بليز صلوا له“.

وشاركت متابعة عبر حسابها الذي يحمل اسم ”نيللي المقهورة“، مقطع الفيديو وانتقدت المتحول جويل بدر قائلة: ”عنجد يا عيب الشوم وين صرنا! صاروا بس يموت حدا يفتحو لايف ويبكوا عالميت انو هني زعلانين!، الزعل مش قدام الكاميرا! واللي بكون زعلان ع حدا بحبو ومات ما بكون الو نفس يحمل التليفون“.

وتابعت قائلة: ”الله يلعن هالزمن اللي وصلناله! المهم الله يرحمك يا #سوزي ❤️يمكن ارتحتي من العذاب اللي كنت عايشة فيه عنجد يا عيب الشوم وين صرنا! صاروا بس يموت حدا يفتحو لايف ويبكوا عالميت انو هني زعلانين“.

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يُشار إلى أن الاسم الحقيقي لـ“سوزي“ قبل تحولها هو ”قاسم“، وولد لأم يونانية ووالد لبناني وتعتبر عائلتها محافظة وتبرأت منها الأمر الذي حولها إلى مشردة بعد معاناة وصراع مع الحياة والمجتمع.

عنجد يا عيب الشوم وين صرنا!

صاروا بس يموت حدا يفتحو لايف ويبكوا عالميت انو هني زعلانين!



الزعل مش ادام الكاميرا! واللي بكون زعلان ع حدا بحبو ومات ما بكون الو نفس يحمل التليفون!



الله يلعن هالزمن اللي وصلناله!

المهم الله يرحمك يا #سوزي ❤️يمكن ارتحتي من العذاب اللي كنت عايشة فيه pic.twitter.com/NBVD5jRKAa — Nelly- نيللي المقهورة المشهورة✨ (@NellyElMakhoura) January 28, 2020