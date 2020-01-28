فيروس كورونا القاتل يصل إلى الإمارات ويقترب من دول الخليج

الدبور – فيروس كورونا القاتل وصل إلى دولة الإمارات، حسب ما اعلنت وزارة الصحة الغماراتية ووسائل الإعلام، عن إكتشاف أول حالة مصابة بالفايروس القاتل.

فقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تشخيص حالة إصابة بفيروس ”كورونا“ الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ”ووهان“ في جمهورية الصين الشعبية.

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الإمارات اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وتتخوف دول الخليج من وصول الفيروس لها عن طريق العمالة الوافدة التي تشكل نسبة كبيرة فيها مقارنة بعدد المواطنين، وهناك تجارة كبيرة متبادلة بينها وبين الصين، لذلك تتخذ الكثير من الدول إجراءات إستثنائية لمراقبة القادمين لها.

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ومدينة ووهان الصينية هي “معقل” فيروس كورونا الجديد، حيث تم تسجيل أول إصابات في هذه المدينة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الصين، الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة وعدد حالات الإصابة إلى 5 آلاف و974 حالة. وفي وقت سابق، وصف الرئيس الصيني “شي جين بينج”، الوضع بأنه “خطير”، مُعتبرًا أن بلاده “تخوض معركة مع فيروس كورونا”، الذي وصفه بأنه “شيطان”.