مصر تفرض غرامة مالية على الأب الذي أنقذ إبنته من الدهس تحت عجلات القطار!!

الدبور – مصر بلد العجائب، فرضت غرامة مالية على الأب الذي أنقذ إبنته من الدهس تحت عجلات القطار، في الفيديو الذي إنتشر بشكل واسع على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، وأثار ضجة واسعة للبطولة التي قام بها الأب، وكيف عرض حياته للخطر لإنقاذ إبنته من موت محقق تحت عجلات قطار.

ولكن السلطات في مصر بدل تكريم الأب لموقفه الشجاع حاكمته وفرضت عليه غرامة مالية بتهمة الإهمال، والتسبب بالخطر على حياة ابنته التي انقذها وحياته، وخوفا عليه وعلى ابنته فرضت غرامة مالية عليه، وعلق النشطاء ربما الغرامة لأنه نجح في إنقاذ ابنته، وربما لان النشطاء وصفوه بالبطل، ولا بطل غير السيسي في مصر.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكك الحديدية إن لجنة مكونة من مهندسي الهيئة كشفت ملابسات حادثة نجاة أب وابنته من الموت المحقق تحت عجلات قطار في محطة الإسماعيلية، شمال شرقي مصر. وأوضح أنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن سبب الواقعة كان إهمالا من الأب، ومحاولته عبور السكك الحديدية بطريقة مخالفة للقانون.

وأكد مصدر مسؤول في محطة قطار الإسماعيلية، أنه سيتم تغريم الأب 50 جنيها (نحو 3 دولارات)، بعدما أثبتت التسجيلات إهماله وتعريض حياته وحياة ابنته للخطر بتجاهله استخدام النفق للوصول إلى الرصيف.

وأكد المصدر أن قرار الغرامة جاء نتيجة تداول فيديو يوضح نجاة أب وابنته من الموت المحقق دهسا تحت عجلات القطار. وأضاف أن هناك حزمة من القرارات سيتم الإعلان عنها لاحقا ضد السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر أثناء استخدام محطات السكك الحديدية.

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كان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع مقطع فيديو لفتاة صغيرة سقطت تحت أحد القطارات بمحطة الإسماعيلية، لكن سرعة بديهة الأب حالت دون مصرعها.

ويظهر المقطع فتاة صغيرة سقطت تحت أحد القطارات بمحطة الإسماعيلية، الأمر الذي دفع والدها إلى إلقاء نفسه عليها، في رد فعل سريع قبل أن يصل القطار بثوان، وقام باحتضانها إلى أن مر القطار، ونجا الأب وابنته. وأوضح الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفتاة كانت تعبر قضبان السكك الحديدية، لكن القطار كان يقترب منها وأطلق صافرة التنبيه؛ مما أدى إلى فزع الفتاة وفقدانها للوعي.

أب مصري ينقذ إبنته . pic.twitter.com/BPVsWYfwxH — الخبر من مصدره (@News_F_S) January 27, 2020

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