بطلة الأفلام الإباحية الممثلة المصرية منى فاروق في فيديو مثير جديد ونشرت رقم هاتفها لمن يريد!

الدبور – من جديد خرجت بطلة الأفلام الإباحية الممثلة المصرية منى فاروق مع مخرج ثورة الإنقلاب المخرج خالد يوسف الذي هرب إلى فرنسا بعد فضيحة إنتشار أفلامه الإباحية مع أكثر من ممثلة و إعلامية في مصر، في القضية التي شغلت الإعلام العام الماضي وسجنت على أثرها منى فاروق وجميع من ظهرن في الأفلام الإباحية.

من جديد خرجت منى فاروق بكل وقاحة وبدون خجل ونشرت فيديو جديد أثار الجدل مرة ثانية ونشرت من خلاله رقم هاتفها لمن يرغب التواصل معها للقيام بأي عمل. مشيرةً إلى أنها اتخذت قرارًا وصفته بالمهم، وقالت عبر حسابها الخاص على «إنستجرام»: «النهارده أنا أخدت قرار مهم جدًّا جدًّا، إني أحط رقم تليفون إماراتي لمدير أعمالي على صفحتي لكل الناس اللي بيحبوني ولكل الناس اللي عايزنا نشتغل في الدعاية والإعلانات.. هتلاقوا الرقم على البروفايل بتاعي».

وكانت الفنانة منى فاروق، قد تعرضت لوعكتين صحيتين في أسبوع واحد دخلت على إثرهما المستشفى؛ حيث نشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة لها وهي ترقد على فراش المرض في المستشفى في المرتين اللتين دخلته فيهما.

وكانت منى فاروق قد ظهرت في فيديو إباحي مع مخرج ثورة الإنقلاب وانتشر بشكل واسع وكانت فضيحة كبيرة إضطر مخرج الإنقلاب خالد يوسف إلى الهروب من مصر عند زوجته و اولاده إلى باريس، وقال وقتها إنها إجازة سنوية قصيرة، ولكنها طالت، وتم إلقاء القبض على منى فاروق وممثلات معها ظهرن في الفيديو الأباحي.

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وتم الإفراج عنها بعد فترة سجن إمتدت لشهور بكفالة مالية لحين موعد المحكمة، وقالت منى فاروق إنها كانت متزوجة عرفي من المخرج خالد يوسف، ولم تجد طريقة للشهرة إلا هذا الطريق، وبحثت عن فرصة عمل معه، واستغل هو هذا الظرف كما إستغله مع الكثير غيرها.

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