فوز العتيبي تنشر صورة وفيديو وهي شبه عارية وبوضع خادش للحياء مع زوجها

الدبور – السعودية المثيرة للجدل فوز العتيبي، و التي عادة ما تنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء وبلا خجل ولا خوف في السعودية الجديدة، سعودية بن سلمان التي تحولت من بلاد الحرمين إلى بلاد العري و الفسوق، نشرت صورة جديدة مستفزة لها مع زوجها بأوضاع خادشة للحياء وشبه عارية.

وبعد نشر الصورة، أعقبتها بمقطع فيديو قصير ظهرت من خلاله بإطلالة جريئة عرضتها لهجوم عنيف من متابعيها.

وأظهرت الصورة التي نشرتها فوز العتيبي عبر حسابها في موقع ”تويتر“، ارتداءها فستانا أبيض قصيرا، ويكشف معظم جسدها، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، في مشهد غير مألوف للمجتمع السعودي المحافظ.

وعلقت فوز قائلة: ”‏حبيت اشاركم هالصوره عشانكم فقدتوني وطلبتوا ارجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي اخفف او امتنع عن مشاركتكم“. وعلى مقطع الفيديو الذي نشرته، علقت: ”‏احب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكله ما ألقى مثلها كثير“.

وما نشرت الفيديو و الصورة حتى إنهالت عليها التعليقات الغاضبة، وأثارت ضجة واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة حيث تم تبادل الفيديو و الصورة بشكل واسع، وعلق أحدهم بقوله إذا إنتقدنا حفل للترفيه فقط ننتهي بالسجون، وأما نشر الفسق و الفجور و الدعارة فلا حرج لدى الحكومة السعودية.

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احب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكله ما ألقى مثلها كثير 💔 pic.twitter.com/SSvE3sbOje — فوز العتيبي (@zooztox) January 29, 2020

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