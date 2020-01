فيديو خادش للحياء لفاشنيستا كويتية يثير ضجة واسعة

الدبور – إنتشر فيديو لفاشنيستا كويتية مشهورة على مواقع التواصل الإجتماعي خادش للحياء، وأثار ضجة كبيرة وغضب من قبل متابعيها، لما حمله من الفاظ لا تليق بفتاة ولا تليق بالمجتمع الكويتي، بينما دافع البعض عنها واعتبره أمر خاص بها ولا احد له أن يتدخل بها وبتصرفاتها و إن كانت خطأ.

و تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو المسيء، منسوبا للفاشنيستا الكويتية، نهى نبيل، وهي توبخ طفلها بألفاظ خادشة للحياء، الأمر الذي عرّضها لانتقادات شديدة.

وانتشر المقطع عبر تسريب من كاميرا المراقبة في منزلها وكانت تقف أمام طفلها وهي تقوم بسبّه بألفاظ غير لائقة، فيما ظهر في المقطع شخص قيل إنه مسرب الفيديو.

وانتقدها الشخص قائلا: ”تقول له يا قواد يا .. في أم تقول كده؟“، ثم أبرز هاتفه في المقطع ما يؤكد أنه مسرب الفيديو وأنه على هاتفه.

ولم تسلم الكويتية نهى نبيل من الانتقادات، فقد تم تداول الفيديو من الكثيرين، أحدهم من حساب يحمل اسم ”فاطمة“ التي تقول: ”قهرتني قهرتني قهرتني بكره يقولون ليش الولد شخصيته ضعيفه ليش الولد نفسيته تعبانه ترا هذا كله بسبب معاملتكم الزفت للأطفال يا عديمين الإنسانية طفل بريء يسمع مثل هذا الكلام ومن أمه! ألا لعنة الله عليكم يا مجرمين يا قاتلين الطفولة #نهي_نبيل“.

ونشرت متابعة تُدعى ”وجدان“ تعليقا قالت فيه: ”#نهي_نبيل بغض النظر عن كلامها وأسلوبها ورغم أني ما أحبها لكن شدخلكم جدد شدخلكم!!؟؟ مو من حق أي أحد ينتهك خصوصية بيت ناس ويسرب مقاطعهم وبطلوا مثاليه بالله يااي انصدمنا ومدري ايش هذا الواقع محد قالكم ارفعوا احد فوق!“.

واستطرد متابع قائلا: ”لا تعلِيق وش بيكون موقف ولدها إذا كبر #نهى_نبيل“، وأردفت متابعة تقول: ”سبحان الله كلكم تعاملو أولادكم بكياته ما تصارخو عليهم أبدا ؟؟؟ #نهى_نبيل“.

الدبور لسع بعض التعليقات المختلفة على الفيديو الذي إنتشر ويعتذر الدبور عن نشره لما فيه من خصوصية وصور لأطفال، ولكن ننشر لكم بعض التعليقات التي نشرت على موقع تويتر ردا على نشر الفيديو الخاص.

#نهي_نبيل

We need to clean her tongue as soon as possible.. 🤮🤢 pic.twitter.com/8MH7MPn0vz