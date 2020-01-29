لماذا إختار السلطان هيثم بن طارق صحار لزيارتها كأول جولة له داخل السلطنة؟

الدبور – قام السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان الذي خلف الراحل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، بزيارة ولاية صحار وهي إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة في منطقة الباطنة بالجزء الشمالي من سلطنة عمان.

وانتشر فورا وسم هاشتاق صحار على موقع تويتر في سلطنة عمان، وانتشرت التغريدات المرحبة به في صحار و تغريدات تقارن بين زيارته لصحار كاول منطقة بعد تسلمه الحكم، وما فعله أيضا السلطان قابوس بعد توليه الحكم بأيام أيضا حيث قام بزيارة ولاية صحار كأول جهة له.

حيث قال الناشط العماني المهند الصقر الحر بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “أول جولة كانت للمغفور له باذن الله تعالى السلطان قابوس المعظم طيب الله ثراه كانت في سيارة رنج روفر بتاريخ 8 فبراير 1971م زار بها صحار وقضى فيها يوماً كاملاً واليوم جلالة السلطان هيثم حفظه الله في أولى وجهاته إلى صحار على ذات النهج والطريق وبذات النوع من السيارات”

أول جولة كانت للمغفور له باذن الله تعالى السلطان قابوس المعظم طيب الله ثراه كانت في سيارة رنج روفر بتاريخ 8 فبراير 1971م زار بها صحار وقضى فيها يوماً كاملاً واليوم جلالة السلطان هيثم حفظه الله في أولى وجهاته إلى صحار على ذات النهج والطريق وبذات النوع من السيارات

#هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/rcZlmE9fXC — المهند(الصقر الحر) (@Omani_0101) January 29, 2020

بينما قال المهند بتغريدة ثانية له على حسابه على موقع تويتر، ان صحار إستبشرت خيرا بقدوم السلطان هيثم بن طارق، ونشر فيديو للحظة وصوله صحار.

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استبشرت صحار بمقدمه الميمون حفظه اللّہُ pic.twitter.com/lEtwi9Afn9 — المهند(الصقر الحر) (@Omani_0101) January 29, 2020

وتأتي الزيارة الأولى للسلطان هيثم بن طارق كما اتت الزيارة الأولى للسلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، لأن صحار تعتبر منطقة مهمة لسلطنة عمان، وزيارتها كاول منطقة يدل على التوجه نحو تحسين الإقتصاد وبداية نهضة جديدة، وهذا ما قام به السلطان قابوس من قبل، وما كانت زيارة السلطان الجديد إلا لإيصال رسالة للشعب العماني إنه سيسير على خطى السلطان قابوس، وسيستمر بالتنمية في السلطنة و التركيز على الإقتصاد وإيصال عمان إلى المراكز الأولى في الإعتماد على النفس وتنويع مصادر الدخل دون الحاجة إلى أي نوع من المعونات او الإستثمارات الخارجية المشروطة.

وهذا أمر مهم للسلطنة، من يملك إقتصاده يملك قراره، ولتستمر السلطنة في مواقفها السابقة وهي سياسة الحياد وعدم إجبارها على الدخول بأي صراعات خارجية لا ناقة لها بها ولا جمل كما تفعل بعض الدول، ستركز على تنويع المدخول للدولة وعدم الإعتماد على نوع واحد.

صحار تبعد عن العاصمة مسقط 234 كم شمالا، وتأتي أهميتها إنها العاصمة القديمة لعمان، وصحار مدينة تعتمد على صيد الأسماك والتجارة وأيضا الزراعة، وتعرف في الوقت الحالي بأنها محور الصناعة العمانية، لوجود ميناء صحار الصناعي.

و تشهد مدينة صحار تحولات اقتصادية واستثمارية جذرية، جعلتها محط انظار الكثير من المستثمرين ورجال الاعمال المحليين والدوليين، من خلال جملة من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية العملاقة، التي بدأت ترى النور.

وقد اولت الحكومة العمانية مدينة صحار اهتماما خاصا، ووضعتها في اولويات اهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عام 2020 فخصصت الكثير من المبالغ والموازنات المالية لتجعل منها منطقة اقتصادية واستثمارية واعدة تعول عليها لتنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وذلك من خلال منطقة صحار الصناعية، التي ادخلت صحار في مرحلة الصناعات الثقيلة وذلك بإنشاء ميناء صحار الصناعي، المخصص للتنمية الصناعية في المقام الأول، حيث انه يعتمد نموذج «المالك للارض والارصفة»، في ادارته بما يعني تأجير الارصفة للشركات العالمية متوقعا إقبالا من الكثير من هذه الشركات مستقبلا.

ويبلغ حجم الاستثمارات في ميناء صحار عدة مليارات من الدولارات، ومن بين الصناعات الثقيلة المقامة في الميناء الصناعي مصفاة صحار ومصنع الألمنيوم ومصنع عمان بروبيلين ومجمع البتروكيماويات وغيرها من المشاريع العملاقه.

وقد اثبت ميناء صحار أهميته الاستراتيجية من خلال الاستثمارات الأجنبية فيه لشركات صناعية عالمية مثل (ال جى) الكورية، و(الكان) الكندية و(داو) الأميركية لإقامة صناعات بتروكيماوية ومعدنية تشارك فيها الحكومة العمانية بالإضافة إلى مشاريع أخرى باستثمار أجنبي كامل كمشروع المنصات البلاستيكية لتحميل البضائع ومشاريع خاصة عمانية وأجنبية كالميثانول واليوريا.

ومن جانب آخر، فإن ميناء صحار يرتبط بالموانئ المهمة في دول الخليج العربية، وبالأخص موانئ دبي وأبوظبي بشبكة طرق حديثة، الأمر الذي يجعل من التبادل التجاري بين هذه المناطق الاقتصادية النامية أمراً يعزز من أهمية هذه الموانئ مجتمعة ويتيح للسفن والناقلات تخفيض مصروفاتها التشغيلية.

و الجدير بالذكر أنها تحتوي على أكبر مصنع حديد في الشرق الأوسط (valey),وهي مصدر أساسي في شبه الجزيرة العربية للنحاس و الرخام و الألمنيوم.

وكذلك في مجال صناعة الثرموكول ( بولسترين ) ( البوها ) انشاء مصنع رتاج لصناعة مواد العازله في سنة 2013.

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