وسيم يوسف يبكي بسبب معاملة الإماراتيين له لأنه إماراتي مهجن و يشكي ضرب إبنه (فيديو)

الدبور – نشر وسيم يوسف الداعية الأردني الأصل و الذي تنازل عن جنسيته وأصله بعد حصوله على الجنسية الإماراتية، وأصبح يعمل طبالا محترفا لشيطان العرب بن زايد، نشر فيديو وهو يبكي ويشكي كيف يعامله الشعب الإماراتي بعد كل الخدمات التي قدمها لهم.

فمع كل التطبيل لبن زايد ولي عهد أبوظبي، وبعد دخول معارك كثيرة بالنيابة عن عيال زايد، وهاجم كل دولة وكل شعب وكل حزب بإختلاف مع بن زايد، تلقى مفسر الإحلام الذي حوله بن زايد إلى داعية وسلمه مسجد زايد الكبير وخصص له برنامج يومي على قناة أبوظبي، تلقى معاملة سيئة جدا من الإماراتيين حسب ما قال، حتى أنه تم الإعتداء على إبنه .

وقال إنه قال لمدرسة ابنه أن لا يذكروا اسم والده وينادونه زايد يوسف فقط، ويلغوا وسيم من اسمه حتى لا يتعرض للتنمر من قبل الطلبة الإماراتيين، وكأن لسان حاله يقول أن الشعب الإماراتي كله تربية شيطان العرب فكلهم شياطين.

و أقسم بالله وسيم يوسف كعادته عندما كان يقسم بتهديد دولة قطر، قال أقسم بالله ضرب إبني ولولا إني أخاف التشهير به لنشرت صورته، وهم يضربونه كانوا يرددون له “يا ولد …” وكان وسيم متأثرا جدا ويبكي وهو يروي القصة، وقال بعد كل هذا تريدوني أن لا أشتكي، أنا إنسان من طين، ورأس مالي عائلتي.

وعاد للقسم كعادة كل كذاب، إنه باع سيارته ليدفع مصاريف القضية، لان ما يدفعه له بن زايد لا يكفي، ويبدو أن كل التطبيل كان مجانا فقط ليحافظ على جنسيته، وقال أن السيارة التي يركبها الآن هي من صديق شعر بالشفقة عليه، وعاد وأقسم بالله إنه لا يملك سيارة، و المحامية أخذت كل أمواله من أجل القضية التي رفعها على مجموعة من الإماراتيين في المحاكم.

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وعاد ليطالب وزارة القذارة الإماراتية ولجانها المتعددة، بعدم شتمه وعدم أذيته بالشتم من أجل أمه التي في البيت لأنها رأس ماله، وقال أن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يشتم أحد، مع أن وسيم يوسف لم يترك شتيمة إلا قالها بحق أعداء ولي عهد أبوظبي بن زايد، حتى في الرياضة شتم وهدد قطر عندما فاز فريقها ببطولة كأس آسيا، وشتم حكامها بأبشع العبارات، و اليوم يبكي ويتوسل الشعب الإماراتي أن يرحمه من الشتيمة، وهو يعلم أنهم تربوا عليها وليس بيدهم، لأن شرفاء الإمارات إما في السجون او في بيوتهم لا حول لهم ولا قوة.

يعني شخبطوك ولخبطوك وأهانوا كرامتك الإمارتيين .

على شان تعرف انهم عنصريين وماعندهم تسامح ويعتبروك إمارتي مهجن يعني جاي من الأردن.

والله تستاهل !!

كم سبيت القطريين ونبذوك فهيء الله لهم من يقتص لهم منك ، وباقي حمد المزروعي ان شاء الله يشخبطوه هو ايضاً . pic.twitter.com/DDyGwTrvep — المغرد الشرعي (@hunaishessa) January 29, 2020

الدبور لسع مقطع واحد فقط له وهو يشتم ويدعي كالنساء على قطر، و اليوم يبكي أيضا كالنساء لانه ذاق من نفس الكأس، وغدا إن إستغنى عنه شيطان العرب سحب جنسيته وسلط عليه وزير القذارة حمد المزروعي، شاهد الفيديو:

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