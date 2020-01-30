السيسي وصفقة القرن
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السيسي أرسل تعليمات إلى وسائل الإعلام بخصوص كيفية تغطية “صفقة القرن”!

By وطن الدبور
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الدبور – رئيس الإنقلاب المصري و الذي يمتلك البلد من اولها لأخرها حتى مزارع البطاطا، أرسل تعليمات خاصة للإعلام المصري و المطبلين في كيفية التعاطي مع إعلان ، كعادته مع كل قضية سواء محلية مصرية أو عربية وعالمية.

حيث قال الصحفي بموقع “مدى مصر” الإلكتروني الإخباري، حسام بهجت، إن المخابرات المصرية أرسلت إلى رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة تعليمات بشأن تغطية “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء.

وكتب بهجت في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك، مساء الخميس، “المخابرات بعتت تعليمات مكتوبة لرؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة فيها الممنوعات فيما يخص تغطية صفقة القرن، وحصل عليها الزملاء في المنصة ونشروها طبق الأصل مشكورين:

“التحرك الإعلامى لخطه السلام كالتالي: عدم تناول أو التركيز على البعدين الديني أو الوطني. عدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة أو الاجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاء القضية الفلسطينية حيث إنه لا بد من انتظار إعلان التفاصيل ودراستها بشكل متأني. عدم الإشارة إلى الخطة الأمريكية باسم صفقة القرن. عدم إقحام الأزهر الشريف في التعليق على الخطة، عدم التعرض إلى كل من (ثوابت القضية الفلسطينية – الجهاد – القدس)”.

وعلق بهجت على ذلك بالقول “مفيش كلام يتقال والله”.

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