شاهد بالفيديو التدريبات الشاقة للجيش السعودي وسبب خسارتهم في اليمن

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الغجتماعي فيديو لسعه الدبور ونشره على قناته على موقع يوتيوب، للتدريبات الشاقة التي يقوم بها الجيش السعودي للشباب قبل إرساله إلى الحد الجنوبي للقتال هناك.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور تظهر التدريبات الشاقة للشباب، وهم يتراقصون بشكل خجلت النساء من فعله في الحفلات الراقصة، وهو الرقص بحركات غريبة وخادشة للحياء كالنساء.

وبهذا الفيديو قد تفهم سبب خسارة الجيش السعودي لحربهم على اليمن وقتالهم لعشرات من الحوثيين، وعدم صمودهم، رغم إمتلاكهم ترسانة أسلحة تجدد كل عام بمليارات الدولارات، يتحصل عليها ترامب عن طريق عملية الحلب المتقطع.

الفيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ولسعه الدبور فورا، وينشره لكم هنا، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب.

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حامينها بحد الهنادي ، والله ياهنادي ارجل منهم 😂😂😂 pic.twitter.com/peYnWfxGJc — جنرال الحصار (@Gen_qtr) January 30, 2020

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