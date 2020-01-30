في سلطنة عمان: وردة لفتاة أوصلت صاحبها للمحكمة وضجة على تويتر

الدبور – في سلطنة عمان اوصلت وردة بريئة لفتاة شاب عماني إلى المحاكمة الجنائية، الخبر الذي نشر على وسائل التواصل الإجتماعي وحصل على العديد من التعليقات وردود الأفعال المتباينة، بين مؤيد وبين ساخر وآخر غاضب واسماها تفاهات.

فقد نشر ناشط خبرا مفاده ان أحد المحاكم العمانيّة تنظر في دعوى جزائية، والقضية هي أن “المتهم” الشاب قام بإرسال وردة إلى “المجني عليها”، وعليه فهو يواجه تهمة “التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها” وفق نص المادة 266 من قانون الجزاء العماني.

أحد المحاكم العمانيّة اليوم؛ تنظر دعوى جزائية بأن قام المتهم بإرسال [وردة] إلى المجني عليها



وعليه فهو يواجه تهمة "التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها" وفق نص المادة 266 من قانون الجزاء العماني.



أشوفكم ترسلوا ورود للحريم 😀 — Bassam Ali بسّام علي (@BassamAlkalbani) January 30, 2020

التغريدة و الخبر حصل على ردود أفعال مختلفة من قبل النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداوله وإعادة نشره في أكثر من مكان، الدبور تابع ردات الفعل و التعليقات منها الساخر و المضحك ومنها الجاد وينشرها لكم هنا.

حيث قالت ناشطة عمانية ما نصه: “مافيه شغل ولقلة الشغل اصبحت التفاهات في كل شيء.متى سنلتفت الى ماهو اهم واعظم .رحم الله ذاك الزمان الذي كان يمر فيه اخواننا علينا ف الطرقات فيسلمون ويسالوننا ع حاجاتنا ليقضوها لنا ورحم الله ذاك الزمان الذي تصلنا فيه الهدايا الى بيوتنا مع صفاء قلوبنا والاخوة التي تجمعنا بالجميع.”

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وقال آخر ما نصه: “ورده؟؟؟؟؟؟ وقلب ينبض؟؟؟!!! هل هاذه دعاوي مستحقة ينظر بها القضاء؟!!!! وهل تستحق ان يرفعها الأدعاء ويحولها للقضاء؟!!!”

ورده؟؟؟؟؟؟ وقلب ينبض؟؟؟!!!



هل هاذه دعاوي مستحقة ينظر بها القضاء؟!!!!



وهل تستحق ان يرفعها الأدعاء ويحولها للقضاء؟!!! — راشد المجرفي ابوسند (@2bu_sanad) January 30, 2020

لكن كان لناشطة رأي مختلف، رحبت بالفكرة وتمنت أن تحصل معها ويرسل لها احد وردة فهذا أمر يفرحها، حيث قالت ما نصه: “يا ليت احد يرسل لي وردة ..بفرح”

يا ليت احد يرسل لي وردة ..بفرح — أميرة 🌿 (@olla191) January 30, 2020

واعتبر ناشط آخر هذه طريقة للتكسب لا غير، حيث قال ما نصه: “وماذا كان حكم الحكمة ؟ ربما هذه طريقة انتشرت للتكسب من وراء الشكوى او الصلح الذي يتم .. والقاضي ينتبه لمثل هذه الأمور”

هذا ليس عدل بحق الرجل فلو رجعنا لكتاب الله فالمكيده في هذا الامر اغلبها من المرأه للرجل والرجل لا يستطيع فعل شئ الا اذا وافقت على ذلك المرأه واذا ماوافقت مابيقدر — صاحبه السعاده (@HqXMY4OfgygIeRm) January 30, 2020

يغترض منه مكان العمل ليس لممثل هذى الامور ولا نلومها اذا رفعت عليه الدعوى وخاصه اذا متزوجه — سالم (@alhmad157) January 30, 2020