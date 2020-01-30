عماني قدم لفتاة وردة فأوصلته إلى المحكمة
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في سلطنة عمان: وردة لفتاة أوصلت صاحبها للمحكمة وضجة على تويتر

By وطن الدبور
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الدبور – في اوصلت وردة بريئة لفتاة شاب عماني إلى المحاكمة الجنائية، الخبر الذي نشر على وسائل التواصل الإجتماعي وحصل على العديد من التعليقات وردود الأفعال المتباينة، بين مؤيد وبين ساخر وآخر غاضب واسماها تفاهات.

فقد نشر ناشط خبرا مفاده ان أحد المحاكم العمانيّة  تنظر في دعوى جزائية، والقضية هي أن “المتهم” الشاب قام بإرسال وردة إلى “المجني عليها”،  وعليه فهو يواجه تهمة “التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها” وفق نص المادة 266 من قانون الجزاء العماني.

التغريدة و الخبر حصل على ردود أفعال مختلفة من قبل النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداوله وإعادة نشره في أكثر من مكان، الدبور تابع ردات الفعل و التعليقات منها الساخر و المضحك ومنها الجاد وينشرها لكم هنا.

حيث قالت ناشطة عمانية ما نصه: “مافيه شغل ولقلة الشغل اصبحت التفاهات في كل شيء.متى سنلتفت الى ماهو اهم واعظم .رحم الله ذاك الزمان الذي كان يمر فيه اخواننا علينا ف الطرقات فيسلمون ويسالوننا ع حاجاتنا ليقضوها لنا ورحم الله ذاك الزمان الذي تصلنا فيه الهدايا الى بيوتنا مع صفاء قلوبنا والاخوة التي تجمعنا بالجميع.”

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وقال آخر ما نصه: “ورده؟؟؟؟؟؟ وقلب ينبض؟؟؟!!! هل هاذه دعاوي مستحقة ينظر بها القضاء؟!!!! وهل تستحق ان يرفعها الأدعاء ويحولها للقضاء؟!!!”

لكن كان لناشطة رأي مختلف، رحبت بالفكرة وتمنت أن تحصل معها ويرسل لها احد وردة فهذا أمر يفرحها، حيث قالت ما نصه: “يا ليت احد يرسل لي وردة ..بفرح”

واعتبر ناشط آخر هذه طريقة للتكسب لا غير، حيث قال ما نصه: “وماذا كان حكم الحكمة ؟ ربما هذه طريقة انتشرت للتكسب من وراء الشكوى او الصلح الذي يتم .. والقاضي ينتبه لمثل هذه الأمور”

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