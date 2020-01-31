معركة حامية الوطيس تتجدد في السعودية بعد إلغاء قسم العوائل من المطاعم وإنتشار هذا الفيديو المستفز!

الدبور – جرت معركة حامية الوطيس في السعودية العظمى، السعودية الجديدة، السعودية السلمانية الجديدة، بعد قرار إلغاء قسم العوائل من المطاعم فيها بشكل إعتبره البعض مستفز ولا يحترم الخصوصية، وكيف يفرض قانون مثل هذا بعدم الفصل بين الشباب و العائلات التي تبحث عن بعض الخصوصية؟

وما اعاد المعركة المشتعلة من جديد مع أن القرار قديم، هو مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الجمعة، و أشعل الجدال و المعارك من جديد بين مؤيد ومعارض ومقاطع.

ويظهر في الفيديو عامل لإحدى شركات الصيانة، يقوم بنزع لوحة كتب عليها ”قسم العائلات“ من واجهة أحد المباني، دون أن يتضح الموقع الذي يعمل فيه، وما إذا كان مطعما بالفعل كما توقع غالبية المعلقين في نقاش واسع جرى حول الفيديو.

ونشر الفيديو احد النشطاء وعلق عليه تعليقا أكثر إستفزازا من الفيديو نفسه حيث قال كما لسع الدبور: “صباح الخير ونقول لناس جميعا وداعا لما يسمى قسم العوائل بالسعودية وداعا لعزل الجنسين عن بعضهم البعض وداعا لعصور الصحوة المظلمة .#الغاء_قسم_العوايل“

صباح الخير ونقول لناس جميعا وداعا لما يسمى قسم العوائل بالسعودية وداعا لعزل الجنسين عن بعضهم البعض وداعا لعصور الصحوة المظلمة .#الغاء_قسم_العوايل pic.twitter.com/V2GuAfNabW — خالد عبدالعزيز MBS (@KZ_MBS) January 31, 2020

- Advertisement -

وفيما يبدو من التعليقات و الجدل الذي أثير كمية الكبيت الذي كان يعيشه الشعب السعودي وكيف أن الكثير منهم لا يمت للدين بصلة أبدا، وكانوا ينتظرون هذه اللحظة التي إعتبروها تاريخية، حيث أخرجهم بن سلمان من ظلمات الدين إلى نور التحرر و الحرية المزعومة، كما علق أحدهم وتمنى التخلص من لوحة ثانية كتب عليها مغلق للصلاة.

وكان لناشط سعودي راي مختلف حيث قال: “شكراً #محمد_بن_سلمان ما أجمل ان تعيش في #السعودية_العظمى بوجهك الحقيقي .. هذا أحسن علاج لمرض انفصام الشخصية الذي اصاب المجتمع الى حد تجد نفسك تعيش في وسط مجتمع كأنك في حفلة تنكرية كل واحد لابس قناع”

واعترضت الكثير من الفتيات و النساء على مثل هذا القرار، وكيف تقرر الدولة عن الشعب ما يرتاحون له وكيف يأكلون الطعام ومع من؟ حيث قالت ناشطة سعودية: “الفتره الاخيره اغلب المطاعم اللي رحتها مطبقين القرار ذا ماقدرت اخذ راحتي ابد اتمنى يتراجعون عن القرار”

وقال آخر: “اعتقد وجود قسم العوائل كان ميزة في مطاعم السعودية لمن اراد الخصوصية وكذلك راحة لقسم الافراد من ازعاج الاطفال ، المفروض ابقوه موجودًا ، وتركوا الآخر لحرية الأختيار”

واعترض ناشط سعودي بشدة وقال في تعليق لسعه الدبور أيضا ما نصه: “(آيه المواطن)

انت صاحب الفضل على المطاعم، انت من يدفع المال مقابل الخدمه ان لم يتحرمو خصوصيتك اترك المطاعم لهم، ليس من الضرورة ان تتنازل عن مبادئك او قيمك او خصوصيتك من أجل وجبه عشاء أو غداء.”

#الغاء_قسم_العوايل

(آيه المواطن)

انت صاحب الفضل على المطاعم، انت من يدفع المال مقابل الخدمه ان لم يتحرمو خصوصيتك اترك المطاعم لهم، ليس من الضرورة ان تتنازل عن مبادئك او قيمك او خصوصيتك من أجل وجبه عشاء أو غداء.



اللهم الستر والسلامه 🙄 pic.twitter.com/3JbVBcUa6Q — عبدالله الحربي 🇸🇦 (@a_alHarbi2351) January 31, 2020

وقالت فتاة سعودية معترضة أيضا: انا راح أقاطع إي مطعم مافيه قسم عائلات، وراح أنبه العايلها كلها، من حقي كنتنقبه يصير عندي خصوصية”

وتحت الوسم ”#الغاء_قسم_العوايل“ دار نقاش متجدد حول الموضوع الذي سبق وأثيرت نقاشات مماثلة حوله مع تباين آراء أبناء المملكة حول القوانين المحلية التي تضفي خصوصية على المجتمع السعودي، مثل إغلاق المحلات التجارية في أوقات أداء الصلوات المفروضة، ومنع الاختلاط بين الجنسين في الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية والترفيهية والذي تراجعت عنه السعودية حديثا في إطار خططها نحو مزيد من الانفتاح.

يذكر أن قرار أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألغت فيه شرط وجود مدخل خاص للعزاب وآخر للعوائل في المطاعم.

وكانت المطاعم في السعودية قبل ذلك القرار ملزمة بوجود مدخلين ساهما في تحقيق فصل تام بين العزاب والعوائل في المطاعم التي بدأ بعضها بتوحيد مداخل مبنى المطعم بينما تمسكت مطاعم أخرى بوجود مدخلين منفصلين.

انا ضد #الغاء_قسم_العوايل، لأن هذا تعدي كبير على حقوق فئة ترغب بالخصوصية!

> مشكلة (الربراري) انه يطالب بـ(التعددية)، ويرفع شعار (اختلف معك ولكن مستعد أن أموت لتعبر عن رأيك)، وبنفس الوقت يريد إجبار الناس على تطبيق فكره، (وهو في ذلك لا يختلف عن الصحونجية)!

*🚫احترموا خصوصية الناس🚫 pic.twitter.com/gqmFGBRiUz — إبراهيم المنيف (@altamimi14) January 31, 2020