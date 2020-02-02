بدون الإستعانة بقوات خاصة فرنسية الشرطة السعودية تسيطر على شاب هدد بالانتحار حرقا أمام إمارة منطقة مكة المكرمة

الدبور – إنتشر فيديو على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، لشاب سعودي يهدد بحرق نفسه بالبنزين من فوق مركبته التي صعد على سقفها وصرخ وهدد ان لا يقترب منه أحد وإلا حرق نفسه بالنار، وذلك أمام مقر إمارة منطقة مكة المكرمة.

وهي الإماراة التي لم تستطع حماية الحرم المكي وقت إقتحام جهيمان ومجموعته، وتأخر تبليغ أمير منطقة مكة المكرمة وقتها لأنه كان في حالة سكر، وسهر حتى الفجر وهو وقت إقتحام الحرم المكي، ولم يجرأ أحد من حاشيته إبلاغه لأنه نام في وقت متأخر، وحتى يستفيق من سكرته.

فقد قطع شاب سعودي أحد الطرقات الرئيسية أمام إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء الأحد، وهدد بالانتحار عبر حرق نفسه بالبنزين، قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل الجهات المختصة.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في المكان، الشاب يعتلي سيارة وقد توقفت وسط الطريق، بينما يحذر الآخرين من الاقتراب منه وهو يحمل عبوة ممتلئة بالبنزين. ويُسمع في الفيديو الشاب وهو يردد عبارة ”أنتم بشر ظالمون“.

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فيديو

مواطن يعتلي سيارة بمكة ويمسك بيده جالون بنزين ويهدد بحرق نفسه pic.twitter.com/r9IaP1xSbJ — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 2, 2020

ولم تستعن إمارة مكة هذه المرة بقوات خاصة فرنسية لمعرفة سبب قيام الشاب السعودي بالتهديد بحرق نفسه، وحسب ما تم الإعلان عنه تم السيطرة على الشاب من قبل الشرطة السعودية وحدها، حيث قالت إمارة منطقة مكة المكرمة في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، إنه تم توقيف الشاب وأحيل لجهة الاختصاص للتحقيق معه.

وأوضحت الإمارة عبر حسابها في تويتر ”التحفظ على شخص أوقف مركبته معترا السير في الطريق المقابل لمبنى الإمارة بـ #العاصمة_المقدسة، كان يحمل مادة (البنزين) ويهدد بإشعال النار بنفسه ..أُحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه“.

#إمارة_مكة:

التحفظ على شخص أوقف مركبته معترضًا

السير في الطريق المقابل لمبنى الإمارة

بـ #العاصمة_المقدسة، كان يحمل مادة

(البنزين) ويهدد بإشعال النار بنفسه

..أُحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه. pic.twitter.com/cBuYsNdWOY — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 2, 2020

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