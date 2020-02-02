لأول مرة الشرطة السعودية تسيطر على شاب سعودي دون الإستعانة بقوات خارجية
عش الدبابير

بدون الإستعانة بقوات خاصة فرنسية الشرطة السعودية تسيطر على شاب هدد بالانتحار حرقا أمام إمارة منطقة مكة المكرمة

By وطن الدبور
0

الدبور – إنتشر فيديو على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، لشاب سعودي يهدد بحرق نفسه بالبنزين من فوق مركبته التي صعد على سقفها وصرخ وهدد ان لا يقترب منه أحد وإلا حرق نفسه بالنار، وذلك أمام مقر إمارة منطقة .

وهي الإماراة التي لم تستطع حماية الحرم المكي وقت إقتحام ومجموعته، وتأخر تبليغ أمير منطقة مكة المكرمة وقتها لأنه كان في حالة سكر، وسهر حتى الفجر وهو وقت إقتحام الحرم المكي، ولم يجرأ أحد من حاشيته إبلاغه لأنه نام في وقت متأخر، وحتى يستفيق من سكرته.

فقد قطع شاب سعودي أحد الطرقات الرئيسية أمام إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء الأحد، وهدد بالانتحار عبر حرق نفسه بالبنزين، قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل الجهات المختصة.

إقرأ أيضا: فيديو خادش للحياء لفاشنيستا كويتية يثير ضجة واسعة

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في المكان، الشاب يعتلي سيارة وقد توقفت وسط الطريق، بينما يحذر الآخرين من الاقتراب منه وهو يحمل عبوة ممتلئة بالبنزين. ويُسمع في الفيديو الشاب وهو يردد عبارة ”أنتم بشر ظالمون“.

- Advertisement -

ولم تستعن إمارة مكة هذه المرة بقوات خاصة فرنسية لمعرفة سبب قيام الشاب السعودي بالتهديد بحرق نفسه، وحسب ما تم الإعلان عنه تم السيطرة على الشاب من قبل الشرطة وحدها، حيث قالت إمارة منطقة مكة المكرمة في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، إنه تم توقيف الشاب وأحيل لجهة الاختصاص للتحقيق معه.

إقرأ أيضا: شاهد بالفيديو لماذا يتمنى الكثير من أبناء السعودية الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا؟!

وأوضحت الإمارة عبر حسابها في تويتر ”التحفظ على شخص أوقف مركبته معترا السير في الطريق المقابل لمبنى الإمارة بـ #العاصمة_المقدسة، كان يحمل مادة (البنزين) ويهدد بإشعال النار بنفسه ..أُحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه“.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول..  https://t.me/Dabboor

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

شاهد بالفيديو لماذا يتمنى الكثير من أبناء السعودية الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا؟!

عش الدبابير

ما لم يقله برنامج ما خفي أعظم عن سبب تأخر إبلاغ أمير منطقة مكة بحادث الإجتياح، شاهد

عش الدبابير

في السعودية إما ترفيه خارج عن الأخلاق وإما تعنيف خارج عن الإنسانية، شاهد ضحية جديدة

فيديو

معركة حامية الوطيس تتجدد في السعودية بعد إلغاء قسم العوائل من المطاعم وإنتشار هذا…

لسعات

ترامب يعلن صفقة القرن بحضور نتنياهو ومنافسه بيني غانتس، و السعودية تعهدت بتمويلها،…

عش الدبابير

بعدما أفسد عقول الشباب السعودي تركي آل الشيخ يصاب بالسرطان في رأسه ويعلن توبته ويتذكر…

Leave A Reply

Your email address will not be published.