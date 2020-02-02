شاهد إنتشار فيروس كورونا في الإمارات، و الحكومة تتكتم و تعاقب كل من ينشر!

الدبور – أفافدت مصادر كثيرة من داخل الإمارات أن هناك إصابات بفيروس كورونا القاتل أكثر بكثير مما صرح به، وأن الحكومة الإماراتية أصدرت تعليمات مشدد لعدم تداول أي أخبار عن أي إصابة جديدة في دولة الإمارات، وبل إعتبرت الحديث عن هذا الموضوع سواء في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الإجتماعي جريمة أمن دولة.

واعتادت السلطات الإماراتية على تكتيم الأفواه، فقد أصدرت نفس التعليمات بالحديث عن الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالإمارات، واعتبرت تصوير المولات مثلا وهي خالية قضية أمن دولة، بل إعتبرت الحديث عن الغلاء بين أوساط الشعب و المقيمين من أمن الدولة ويعاقب كل من يتحدث بها.

ولكن الاخبار الواردة من داخل الإمارت حسب مصادر رفضت ذكر اسمها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز أكثر من 50 حالة، ولكن لم تشهد أي حالات وفيات حتى كتابة هذا الخبر.

وقال ناشطون إن حكام الإمارات الذين حرموا أي انتقاد ضدهم وعاقبوا بشدة كل من يشير بالانتقاد لهم، بدل من اتخاذ إجراءات حقيقية لمجابهة الفيروس الخطير لا زالوا يفكرون بأسلوب سطحي ويهددون فئة من النشطاء اتبعت أسلوب السخرية تجاه هذا الفيروس.

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وكان مصدر مسؤول في شرطة دبي، قال إن المزاح في أماكن عامة بشأن الإصابة بفيروس كورونا، أو ترويج شائعات وفيديوهات مبنية على معلومات غير صحيحة، يستوجب المساءلة القانونية.

وصرح المصدر أن هناك جهات رسمية معنية بنشر المعلومات الصحيحة الموثوقة، مؤكدا أن ترويج شائعات حول عدد الإصابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجرّم بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقا لصحيفة ”الإمارات اليوم“.

وأفاد مصدر من داخل أحد المستشفيات التي خصص قسم خاص كبير فيها فقط لحالات الإصابة بفيروس كورونا، أن هناك على الأقل ٥٠ حالة إصابة داخل الإمارات، وان من بينهم الكثير من الإماراتين القادمين من الخارج.

ويعتقد المصدر إنتشار الإصابات بعد إجلاء الإمارات لعدد من الإماراتيين من الصين بعد إنتشار أنباء ظهور الفيروس الجديد القاتل، وأن تلك الحالت قد نشرت المرض أكثر داخل الإمارات، بالإضافة للعمالة الوافدة القادمة من الخارج، وانتقد النشطاء على مواقع التواصل تأخر تعامل الحكومة الإماراتية مع المرض وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب وصوله إليهم.