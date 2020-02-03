أحمد الفيشاوي بعد الحكم بحبسه لن يدفع النفقة مهما حصل!

الدبور – قالت سناء لحظي محامية الفنان المصري أحمد الفيشاوي إنها اتخذت الإجراءات القانونية الخاصة بحكم حبسه عامًا لامتناعه عن سداد أجور ونفقات ابنته لينا الفيشاوي، موضحًة أنه لن يتم سداد المبلغ الذي أقرت به المحكمة وهو 23 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري.

وكشفت محامية أحمد الفيشاوي في تصريحات تلفزيونية سبب عدم دفع أحمد الفيشاوي لقيمة مبلغ الـ 23 ألف جنيه إسترليني لأنها ليست نفقات ابنته ”لينا“ ولكنها قيمة إيجار منزل استأجرته طليقته هند الحناوي وتسكن فيه برفقة زوجها الحالي في إنجلترا.

وأكدت المحامية سناء لحظي أن تملك عقد إيجار هذا المنزل ومستندات تفيد بأن هذا المنزل ليس منزل ”حاضنة“ وأنها شقة زوجية، مبينًة أنه تم تقديم معارضة استئنافية وطعن في الحكم وحددت المحكمة جلسة 11 مارس المقبل للفصل في أمر حبسه موضحًة أن القضاء سينصفه.

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وأردفت المحامية المصرية أن الحضانة في طريقها للإسقاط عن ”الأمْ“ لأنها حرمت موكلها أحمد الفيشاوي من رؤية ابنته وكما ينص القانون المصري فإن الحضانة تسقط في حالة امتناع الأمْ عن رؤية الأبناء لوالدهم.

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وكانت قد قضت محكمة مصرية، الثلاثاء الماضي بسجن الفنان المصري أحمد الفيشاوي نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عامًا واحدًا لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية خاصة بنفقة ابنته ”لينا“ من طليقته هند الحناوي.

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