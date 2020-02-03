إنتشار فيروس كورونا في دبي
لسعات

شاهد في دبي مول تساقط المصابين بفيروس كورونا كما يحصل في الصين

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قيل إنه صور خفية من أمام ، حيث تبين سقوط شخص أصيب بفيروس كورونا وتم نقله على الفور عبر سيارة إسعاف معقمة طاقم متخصص في التعامل مع الفيروس القاتل الذي وصل إلى الإمارات.

و في الفيديو يظهر الشخص الذي سقط من طوله وتم إسعافه فورا، الفيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، وقيل إنه من دبي مول.

وأفادت مصادر مختلفة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات تجاوز 75 إصاية في وما يقارب 63 إصابة في دبي حتى كتابة هذا الخبر، وأن الإمارات أصدرت تعليمات مشددة لجميع وسائل الإعلام و السلطات الأمنية بعدم تداول أخبار الإصابات في الإمارات.

ومن ضمن التلعيمات عدم التهويل بخطورة في الصحف ووسائل الإعلام في دولة الإمارات، وأن حتى الحديث عن المرض في الشارع يعتبر قضية أمن وطني، ويعاقب كل من يذكر أو يصور أي حالات في الإمارات تصاب بالمرض.

وفرض حظر كبير ومشدد على مكان الحجر الصحي الذي يعالج به المصابون، وتم تحذير أهالي كل من يصاب بالمرض كما أفادت المصادر من داخل الإمارات أن يتحدث للإعلام الخارجي عن إصابة احد أفراد عائلاتهم بالمرض وإلا سيواجهون عقوبات صارمة.

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