ضابط بالجيش الكويتي يطلق كلبه على سائق مطعم من باب اللهو و اللعب!

الدبور – ضابط بالجيش الكويتي أقدم مع زميل له بإطلاق كلب على سائق مطعم يقوم بتوصيل طلبيات الطعام للزبائن كخدمة مقدمة من المطعم وانتشرت بشكل واسع في السنوات الماضية في الكويت وفي العديد من دول العالم، من باب اللعب و المزاح مما تسبب بأضرار للسائق.

ولأن لا أحد فوق القانون، احتجز وكيل نيابة حولي الضابطين في الجيش، ومواطناً بتهمة إطلاق الكلب على سائق المطعم من باب اللهو، ما تسبّب له في أذى بليغ بعد أن عضه الكلب في يده، وسجلت قضية جار التحقيق فيها، وانتظار تقرير الطب الشرعي للفصل بها.

الحادثة بدأت عندما تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً من هندي يعمل سائق توصيل وجبات سريعة مستنجداً بهم مدعياً أن كلباً هجم عليه وعضه بإيعاز من ثلاثة أشخاص.

وعلى الفور توجهت دوريات الأمن وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وعند وصول عناصرها تبيّن أن المبلّغ أصيب بجرح بليغ في يده، وجرى إسعافه إلى مستشفى مبارك، وتلقى العلاج اللازم.

وقال مصدر أمني إن «السائق اتهم 3 مواطنين بأنهم أطلقوا عليه كلباً من باب اللهو وتعمّدوا الإضرار به، وتم استدعاؤهم، وتبين أنهم ثلاثة مواطنين، منهم اثنان يعملان ضابطين في الجيش الكويتي، ويحملان رتبة ملازم أول، وأحضروا معهم كلب زينة وأنكروا أنه عض الهندي رغم وجود جرح بليغ في يده، وعليه أمر وكيل النيابة باحتجازهم وتسجيل قضية جنائية، وأحيل المتهمون إلى النيابة.

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وتم طلب تقرير من الطب الشرعي حول إصابة المدعي، للفصل ما إذا كانت عضة كلب أو غير ذلك، وجار استكمال الإجراءات القانونية».

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