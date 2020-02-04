عش الدبابير

إمارات الشر فصلت أكاديمية إماراتية لمجرد تغريدة بسيطة بعيدة عن شيطان العرب

By وطن الدبور
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الدبور – دولة فصلت أكاديمية إماراتية لمجرد نشرها تغريدة بسيطة لا تحتوي على أي هجوم ولا سياسة ولا إنتقاد ، المنطقة المحرم على الشعب المساس بها ولو بالتلميح.

و استنكر مغردون إماراتيون قرار جامعة الإمارات فصل الأكاديمية “” على خلفية تغريداتها التي انتقدت فيها سياسة القبول بالجامعة فقط، فتخيل لو إنتقدت سياسة قبول صفقة القرن، لكانت في السجون السرية للإمارات مع معتقلي الرأي تحت الأرض.

وكانت الأكاديمية البارزة قد غردت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وانتقدت الجامعة لنيتها تعيين مدير أجنبي لها دون البحث في ملفات أبناء البلد المؤهلين للمنصب.

وأشارت “عائشة” في تغريداتها إلى أن سياسة القبول بالجامعة تمس مستقبل الطلبة الإماراتيين وحقهم في التعليم المكفول دستوريا وتضع أمامهم تعقيدات للدراسة في الجامعة الحكومية الوحيدة بالدولة.

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ورفض أكاديميون وكُتاب قرار الجامعة بفصل “عائشة النعيمي” باعتباره قرارا غير سليم بحق الدكتورة التي “تمثل أحسن ما في الشخصية الإماراتية من علم وثقافة وأدب وعلى أيدي أمثالها شبت الجامعة عن الطوق ووصلت إلى مراحل التقدم”.

وقال الأكاديمي المعروف “عبدالخالق عبدالله” إن الأكاديمية “النعيمي” خدمت الجامعة أكثر من 30 سنة وخبر فصلها محزن. بدوره، علق المعارض الإماراتي “عبدالله الطويل” واصفا الفصل بالتعسفي، مشيرًا إلى أن العقلية الأمنية تسيطر على العمل الأكاديمي في عهد ولي عهد أبوظبي “محمد ”.

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