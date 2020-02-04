إمارات الشر فصلت أكاديمية إماراتية لمجرد تغريدة بسيطة بعيدة عن شيطان العرب

الدبور – إمارات الشر دولة الإمارات فصلت أكاديمية إماراتية لمجرد نشرها تغريدة بسيطة لا تحتوي على أي هجوم ولا سياسة ولا إنتقاد شيطان العرب، المنطقة المحرم على الشعب المساس بها ولو بالتلميح.

و استنكر مغردون إماراتيون قرار جامعة الإمارات فصل الأكاديمية “عائشة النعيمي” على خلفية تغريداتها التي انتقدت فيها سياسة القبول بالجامعة فقط، فتخيل لو إنتقدت سياسة قبول صفقة القرن، لكانت في السجون السرية للإمارات مع معتقلي الرأي تحت الأرض.

وكانت الأكاديمية البارزة قد غردت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وانتقدت الجامعة لنيتها تعيين مدير أجنبي لها دون البحث في ملفات أبناء البلد المؤهلين للمنصب.

وأشارت “عائشة” في تغريداتها إلى أن سياسة القبول بالجامعة تمس مستقبل الطلبة الإماراتيين وحقهم في التعليم المكفول دستوريا وتضع أمامهم تعقيدات للدراسة في الجامعة الحكومية الوحيدة بالدولة.

كيف يترك موضوع اختيار مدير للجامعة بيد لجنة ؟ لماذا نترك أمورنا بيد الآخرين ؟ لماذا نبحث في ملفات الأجانب وأبناء البلد ملفاتهم ناصعة ومؤهله ؟

إدارة الجامعه ومجلسها هم من تقع عليهم المسؤولية أمام الرأي العام في اتخاذ القرار ،اللجنه تعني ان الإدارة تخلي مسؤوليتها بطريقة غير مباشرة — Aisha Alnuaimi (@AishaAAlNuaimi) December 29, 2019

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آخر القول: إذا أصرت إدارة الجامعة علي تنفيذ سياسة القبول وكأنها تصر علي النظر إلى الطلبة المواطنين بأنهم مجردأرقام لاتمثل مصدر دخل لخزانتها عكس الطلبة الدوليين الذين يزيديون من دخلها ،هذا ونحن في دولة خير ونعمة الحمدلله

هذة السياسة يجب أن تتغير لأن شبابنا أغلي وأهم من حسبة المال — Aisha Alnuaimi (@AishaAAlNuaimi) December 30, 2019

ورفض أكاديميون وكُتاب قرار الجامعة بفصل “عائشة النعيمي” باعتباره قرارا غير سليم بحق الدكتورة التي “تمثل أحسن ما في الشخصية الإماراتية من علم وثقافة وأدب وعلى أيدي أمثالها شبت الجامعة عن الطوق ووصلت إلى مراحل التقدم”.

وقال الأكاديمي المعروف “عبدالخالق عبدالله” إن الأكاديمية “النعيمي” خدمت الجامعة أكثر من 30 سنة وخبر فصلها محزن. بدوره، علق المعارض الإماراتي “عبدالله الطويل” واصفا الفصل بالتعسفي، مشيرًا إلى أن العقلية الأمنية تسيطر على العمل الأكاديمي في عهد ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

خسارة كبيرة أن تتخلى الجامعة عن الدكتورة عائشة النعيمي قامة أكاديمية غيورة على وطنها و تطمح للأفضل مؤمنة أن الحرية في وطني متنفس لطالما اتسم بالشفافية . مغبونة حد البكاء . https://t.co/MybTyRxInh — ميره القاسم (@mera_alqassim) February 2, 2020

خبر أحزنني مؤخرا: إنهاء جامعة الإمارات خدمات د عائشة النعيمي التي أبدت مؤخرا ملاحظات حريصة حول سياسة القبول وبرنامج التحول في الجامعة. ارجو ان لا يكون هناك ارتباط بين انهاء خدماتها وتغريداتها. فهي أكاديمية جادة خدمت الجامعة اكثر من 30 سنة وأعطتها اجمل سنوات عمرها @AishaAAlNuaimi pic.twitter.com/OTgTt7alF6 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 1, 2020

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