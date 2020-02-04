الحل في مسقط في كل مرة: شاهد ماذا فعلت شرطة عمان السلطانية مع مواطن إماراتي؟!

الدبور – كما إنتشر وسم الحل في مسقط، في رد النشطاء على حملات الإمارات ضد سلطنة عمان وإتهامها بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، لتعليق سبب فشلهم وخسارتهم في الحرب على اليمن من جهة، وللتغطية على الجرائم التي ترتكبها الإمارات في اليمن من جهة اخرى.

و الحل في مسقط ليس فقط بالشأن السياسي وحل مشكلة الخليج، بل أيضا بشكل إنساني بعيدا عن كل السياسات المتخبطة لدولة الإمارات في المنطقة، و إنتشر الوسم من جديد عندما قامت شرطة عمان السلطانية بإنقاذ مواطن إماراتي من الموت عندما علق وسط الصحراء، وايضا الحل في مسقط.

و أنقذ طيران الشرطة العُمانية مواطنا إماراتيا بعدما تقطعت به السبل في مجاهيل الصحراء، وتعطلت مركبته، وأمضى على هذا الحال ثلاثة أيام.

وقالت الشرطة العمانية إنها نفذت عملية بحث وإنقاذ للمواطن الإماراتي، بعد أن أمضى في صحراء النكدة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية 3 أيام إثر تعطل مركبته.

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وذكرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أنها أعادت المواطن الإماراتي ”سالماً إلى مركز الولاية“، دون أن تكشف عن هويته.

ونشر حساب ”شرطة عُمان السلطانية“ صورا جوية التقطت للمواطن الإماراتي من مروحية، وأظهرته مع مركبته بين رمال شاسعة، في صحراء مقطوعة.

وقالت شرطة عمان السلطانية بتغريدة ما نصه كما لسع الدبور: “طيران الشرطة ينفذ عملية بحث وإنقاذ لمواطن إماراتي بعد تعطل مركبته لمدة ثلاثة أيام في صحراء النكدة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية وإعادته سالماً إلى مركز الولاية. #شرطة_عمان_السلطانية“

طيران الشرطة ينفذ عملية بحث وإنقاذ لمواطن إماراتي بعد تعطل مركبته لمدة ثلاثة أيام في صحراء النكدة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية وإعادته سالماً إلى مركز الولاية. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/hGVywTTFXn — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 4, 2020

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