نداء إستغاثة من طالب يمني إستجابت له سلطنة عمان
عش الدبابير

السلطان هيثم بن طارق أمر بإخلاء الطلبة اليمنيين العالقين في الصين، بعد أقل من يوم من توجيه نداء الإستغاثة

By وطن الدبور
0

الدبور – أمر السلطات المختصة في ، معاملة معاملة العمانيين، وامر بتوجيه طائرة لنقلهم من الصين بعدما تقطعت بهم السبل ولم ينقذهم أحد، مع ان السعودية وجهت طائرة خاصة وكبيرة لنقل عشرات الطلاب من مواطنيها ورفضت إخلاء الطلبة من ، فطائراتها تخصص قصف وقتل وليس إنقاذهم.

وقد وجه طالب يمني نداء إستغاثة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وقال نحن مجموعة من  الطلبة من اليمن تقطعت بنا السبل ومحبوسين داخل بيوتنا لا نستطيع الخروج خوفا من إنتشار ، وإنه تم إخلاء جميع الطلبة من الجاليات المختلفة ولم يبق إلا هم، وهم تقريبا ١٧٠ طالب يمني، ولم يوجه النداء لسلطنة عمان بل كان لحكومته.

وقام الصحفي اليمني سمير النمري بنشر الفيديو على صفحته وقال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “#التحالف_السعودي_الاماراتي الذي يسيطر على الأجواء اليمنية ويغلق المطارات ويمنع شركات الطيران الدولية من تسيير رحلات جوية إليها رفض إجلاء الطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية رغم وجود طائرة سعودية أخلت 10 طلاب منها. تضامننا مع طلابنا الأعزاء ونتمنى من دول العالم مساعدتهم.”

لتقوم ناشطة عمانية بنقل الفيديو وطالبت حكومتها معاملة الطلبة اليمنيين معاملة العمانيين، وكذلك قام الناشط العماني المعروف الشاهين العماني الصقر الحر بإعادة نشر التغريدة كذلك، ليصل الخبر حسب وسائل التواصل الأجتماعي، بعدها أن السلطان هيثم بن طارق أمر بإخلاء الطلبة اليمنيين العالقين في الصين.

- Advertisement -

ونشرت ناشطة يمنية على حسابها الخبر قائلة: سلطان #عُمان هيثم ابن طارق اصدر امر اليوم بااخلاء الطلاب اليمنيين العالقين في الصين علي طائرة عمانية وأمر بصرف مساعدة مالية لهم وإيصالهم الى المنفذ الحدودي بعد أخذ الإجراءات الطبية اللازمة #قبح_الامارات_بسقطرا_شبوه وصمت المملكة بصمة عار أمام أنشطة الامارات”

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول..  https://t.me/Dabboor

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

الحل في مسقط في كل مرة: شاهد ماذا فعلت شرطة عمان السلطانية مع مواطن إماراتي؟!

عش الدبابير

إمارات الشر فصلت أكاديمية إماراتية لمجرد تغريدة بسيطة بعيدة عن شيطان العرب

لسعات

شاهد في دبي مول تساقط المصابين بفيروس كورونا كما يحصل في الصين

فيديو

بالفيديو: جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، قطع رأس زوجته ويسير به في الشارع!!

عش الدبابير

فرار كويتي من المستشفى عقب الإشتباه بإصابته بفيروس كورونا

عش الدبابير

خبراء لصحيفة نيويورك تايمز: فيروس كورونا سيغزو العالم ولا يمكن إيقافه، ونتائجه كارثية

Leave A Reply

Your email address will not be published.