السلطان هيثم بن طارق أمر بإخلاء الطلبة اليمنيين العالقين في الصين، بعد أقل من يوم من توجيه نداء الإستغاثة

الدبور – السلطان هيثم بن طارق أمر السلطات المختصة في سلطنة عمان، معاملة الطلبة اليمنيين معاملة العمانيين، وامر بتوجيه طائرة لنقلهم من الصين بعدما تقطعت بهم السبل ولم ينقذهم أحد، مع ان السعودية وجهت طائرة خاصة وكبيرة لنقل عشرات الطلاب من مواطنيها ورفضت إخلاء الطلبة من اليمن، فطائراتها تخصص قصف وقتل اليمن وليس إنقاذهم.

وقد وجه طالب يمني نداء إستغاثة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وقال نحن مجموعة من الطلبة من اليمن تقطعت بنا السبل ومحبوسين داخل بيوتنا لا نستطيع الخروج خوفا من إنتشار فيروس كورونا، وإنه تم إخلاء جميع الطلبة من الجاليات المختلفة ولم يبق إلا هم، وهم تقريبا ١٧٠ طالب يمني، ولم يوجه النداء لسلطنة عمان بل كان لحكومته.

وقام الصحفي اليمني سمير النمري بنشر الفيديو على صفحته وقال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “#التحالف_السعودي_الاماراتي الذي يسيطر على الأجواء اليمنية ويغلق المطارات ويمنع شركات الطيران الدولية من تسيير رحلات جوية إليها رفض إجلاء الطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية رغم وجود طائرة سعودية أخلت 10 طلاب منها. تضامننا مع طلابنا الأعزاء ونتمنى من دول العالم مساعدتهم.”

لتقوم ناشطة عمانية بنقل الفيديو وطالبت حكومتها معاملة الطلبة اليمنيين معاملة العمانيين، وكذلك قام الناشط العماني المعروف الشاهين العماني الصقر الحر بإعادة نشر التغريدة كذلك، ليصل الخبر حسب وسائل التواصل الأجتماعي، بعدها أن السلطان هيثم بن طارق أمر بإخلاء الطلبة اليمنيين العالقين في الصين.

لعنايتكم عاملوا الأخوه اليمنيين كالمواطنين العمانيين ساعدوهم عسى الله يفرجهها على جميع المسلمين .. @MofaOman@OmaniMOH https://t.co/s39kqyhDVf — نـجـ☆ـلاء ❥ (@________770055) February 2, 2020

- Advertisement -

ونشرت ناشطة يمنية على حسابها الخبر قائلة: “سلطان #عُمان هيثم ابن طارق اصدر امر اليوم بااخلاء الطلاب اليمنيين العالقين في الصين علي طائرة عمانية وأمر بصرف مساعدة مالية لهم وإيصالهم الى المنفذ الحدودي بعد أخذ الإجراءات الطبية اللازمة #قبح_الامارات_بسقطرا_شبوه وصمت المملكة بصمة عار أمام أنشطة الامارات”

#عجل

سلطان #عُمان هيثم ابن طارق اصدر امر اليوم بااخلاء الطلاب اليمنيين العالقين في الصين علي طائرة عمانية وأمر بصرف مساعدة مالية لهم وإيصالهم الى المنفذ الحدودي بعد أخذ الإجراءات الطبية اللازمة#قبح_الامارات_بسقطرا_شبوه

وصمت المملكة بصمة عار أمام أنشطة الامارات — رهف ال سلمان (@Rahafslman5) February 4, 2020

سيتم نقل الطلاب بطائرة عمانية الى صلالة وسوف يستقبلهم الميسري ويتم منحهم مصاريف العودة الى اليمن عبر منفذ صرفيت.

عاشت سلطنة الخير والإنسانية وعاش رجل الدولة الميسري وشكراً جهودكم اخي انيس وكل رجال الاعلام. #احمد_الميسري_صوت_الشعب — مريم السقطري (@M_rimS) February 3, 2020

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor