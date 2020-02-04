جريمة هزت المجتمع الكويتي: خطف مراهقة كويتية وإحتجازها في منزل وإغتصابها!

الدبور – جريمة بشعة جديدة حصلت في دولة الكويت، وهزت المجتمع الكويتي، حيث أقدم ٣ وحوش بشرية على إختطاف فتاة مراهقة كويتية وقاموا بإحتجازها في أحد المنازل، ومن ثم تم إغتصابها بلا رحمة ولا أخلاق ولا إنسانية، في جريمة هزت المجتمع الكويتي.

فقد خطف 3 أشخاص فتاة كويتية (18 عاما) من أمام أحد الفنادق وانطلقوا بها إلى منزل في محافظة حولي الكويتية ثم اعتدى عليها أحد الخاطفين، وبعدها أعادوها إلى المكان الذي خطفت منه، ولاذوا بالفرار.

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ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن الفتاة وأثناء تجولها أمام أحد الفنادق أمسكها الأشخاص الثلاثة وحملوها إلى سيارة أحدهم وانطلقوا بها إلى منزل أسرة واحد منهم، إذ كان المنزل خاليا في حينها، وقام أحد الخاطفين بهتك عرضها، وبعد ذلك احتجزوها مدة يوم، ثم أعادوها إلى المكان الذي خطفوها منه، وفروا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض -لاحقا- على الجناة بعد أن سجلت المجني عليها قضية ضدهم، وتبين أن ذويها قد سجلوا سابقا بلاغ تغيب بحقها لاعتقادهم بأنها هاربة.

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وهزت الجريمة المجتمع الكويتي وطالب الكثير من النشطاء بسن قوانين أكثر صرامة و التعامل بلا رحمة مع مثل تلك القضايا المقززة كما وصفها أحد النشطاء، وأثارت القضية حالة من الجدل بين النشطاء في الكويت على مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبين الأجهزة الامنية بذل كل جهد للتخلص من تلك الوحوش البشرية.

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