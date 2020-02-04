ذئب بشري في الكويت خطف طفلاً مصرياً من حديقة وهتك عرضه في ساحة ترابية بلا رحمة

الدبور – ذئب بشري في دولة الكويت، وبلا رحمة قام بخطف طفل مصري صغير لم يتجاوز العشر سنين، ووسط صراخه وألمه لم يرحمه بل قام بإغتصابه في منطقة ترابية ورماه في الشارع بعدها ليواجه مصيره وسط خوفه وهلعه، و الحالية النفسية التي تركه بها، بدون ان يحرك كل هذا أي شيئ داخله، في جريمة بشعة تحقق بها السلطات الكويتية حتى كتابة هذا الخبر.

حيث يواصل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، تحرياتهم للتوصل إلى هوية قائد السيارة الرباعية الذي خطف طفلاً مصرياً لم يتجاوز العاشرة من عمره، من حديقة عامة في الجهراء، وهتك عرضه بساحة ترابية بلا رحمة وأعاده إلى حيث كان وتركه يبكي من الهلع والرعب الذي أصابه.

الطفل، وبينما كان يلهو في إحدى الحدائق العامة في الجهراء برفقة أسرته، تربص به «ذئب بشري» وأخذ يراقبه حتى ابتعد عن ذويه، ثم قام باستدراجه إلى خارج الحديقة وأصعده إلى سيارته وانطلق به إلى ساحة ترابية ودنس براءته، وعندما انتهى من فعلته أخذ ضحيته وعاد به إلى حيث كان، وتركه أمام سور الحديقة يبكي.

بكاء الطفل وصراخه استدعى المارة إلى التوقف والبحث عن أسرته والتي كان أفرادها منهمكين في البحث عنه داخل الحديقة وفي زواياها، وتمكن مرتادو المكان من العثور على أسرة الضحية، وسلموه لهم وفوجئ ذووه بأنه وقع ضحية لشخص بلا ضمير.

فانطلقوا به إلى أحد مخافر محافظة الجهراء وقدموا بلاغاً لرجال الأمن عن الواقعة، وقام الأمنيون بإخطار وكيل النائب العام، فأمر بتقييد القضية تحت مسمى خطف وهتك عرض قاصر أحيلت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتولى المباحثيون دفّة التحريات للتوصل إلى هوية المجرم.

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وأفاد مصدر أمني بأن «رجال المباحث وضعوا عدداً من المشتبه فيهم في دائرة التحريات، وجارٍ البحث عن الفاعل، تمهيداً لضبطه وإحضاره على ذمّة القضية، لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه».

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