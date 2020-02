رئيس مجلس النواب تمزق خطاب ترامب لانه خطاب “قذر”، تخيل الموقف في الإمارات.. فقط تخيل!

الدبور – رئيس مجلس النواب نانسي بولسي مزقت نسخة من الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي ترامب، وهو خطاب حالة الإتحاد، فور الإنتهاء من الخطاب وأمام الكاميرات وأمام تصفيق أعذاء من الحزب الجمهوري له.

وعندما وجه لها صحافي السؤال عن سبب تمزيق الخطاب قالت لم يكن هناك خيار آخر، وهذا كان أفضل خيار مهذب يمكن القيام به، لأنه خطاب قذر.

Standing behind President Trump, Speaker Nancy Pelosi rips up a copy of his State of the Union address as soon as he is done delivering the speech. https://t.co/2qpQQzd8sv #SOTU pic.twitter.com/NTyknKiyYD