رئيس مجلس النواب تمزق خطاب ترامب لانه خطاب “قذر”، تخيل الموقف في الإمارات.. فقط تخيل!

الدبور – رئيس مجلس النواب نانسي بولسي مزقت نسخة من الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي ترامب، وهو خطاب حالة الإتحاد، فور الإنتهاء من الخطاب وأمام الكاميرات وأمام تصفيق أعذاء من الحزب الجمهوري له.

وعندما وجه لها صحافي السؤال عن سبب تمزيق الخطاب قالت لم يكن هناك خيار آخر، وهذا كان أفضل خيار مهذب يمكن القيام به، لأنه خطاب قذر.

Standing behind President Trump, Speaker Nancy Pelosi rips up a copy of his State of the Union address as soon as he is done delivering the speech. https://t.co/2qpQQzd8sv #SOTU pic.twitter.com/NTyknKiyYD — ABC News Politics (@ABCPolitics) February 5, 2020

وقال ترامب في خطاب اعتبر خطاب إنتخابي من الدرجة الأولى، وهتف أنصاره لأول مرة له عند دخوله مطالبين بأربع سنوات ثانية من حكمه، قال إنه يسعى لإنهاء حروب أمريكا في منطقة الشرق الأوسط وهي أطول حروب قادتها أمريكا في تاريخها.

وأضاف إنه سيعمل على إرجاع جميع القوات الأمريكية من الشرق الأوسط الى بلدهم، ولن تكون امريكا شرطي لحفظ أمن وقاون أحد مجانا، ولم يتطرق إن كان سيرجع الجنود الذين أرسلهم إلى السعودية بعد دفع ولي عهد السعودية ثمن إستقبالهم.

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وعلق بعض النشطاء على تمزيق رئيس مجلس النواب لخطاب ترامب امامه وأمام الكاميراتـ قال تخيل أن يحصل عشر هذا في بلد شيطان العرب ولي عهد أبوظبي بن زايد، الذي يسجن خيرة شباب الإمارات فقط لأنه طالبوا ببعض الإصلاحات، فتخيل يا مواطن ان يقوم مثلا بن راشد بإنتقاد بن زايد في أمر ما، لقامت حرب عالمية بين أبوظبي و دبي.

وقدم ترامب مسرحية لجلب التعاطف، حيث أحضر أحد الجنود من أفغانستان كمفاجأة لزوجته التي لم تلتقي معه كما قال لأشهر، ولم يلتقي مع أطفاله أيضا لأشهر، في مشهد درامي إستمر لدقائق.

وايضا من المفارقات التي حصلت هو إخراج ضيف أحضرته رئيس مجلس النواب بولسي لحضور الخطاب، كان قد فقد ابنه ١٤ عاما في حادث إطلاق نار عشوائي في إحدى المادرس الثانوية، وعندما تحدث ترامب عن حماية حق حمل السلاح، صرخ وقال وماذا عن ابني الذي قتل، ليفاجأ بحضور شخص من الأمن بلباس مدني وقام بإخراجه من القاعة في تصرف يشبه تصرف بن زايد ولكن الشخص لن يحاكم ولن يموت في المعتقل بل تم إخراجه من القاعة فقط لانه قاطع خطاب الرئيس.

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