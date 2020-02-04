رشيدة طليب
عش الدبابير

رشيدة طليب ترد على خطاب حالة الإتحاد للرئيس ترامب بالثوب الفلسطيني

By وطن الدبور
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الدبور – ردت عضو الكونجرس الامريكي من أصل فلسطيني على خطاب الرئيس الامريكي حالة الإتحاد، بإرتداء الثوب الفلسطيني المطرز في الكونجرس.

وأكدت طليب، وهي من أصل فلسطيني، في تغريدة نشرتها على تويتر أنه ” ليس هناك وسيلة صحيحة أوخاطئة للاحتجاج”.

وقالت طليب :” أنضم لاخواتي اللواتي اخترن ارتداء اللون الأبيض في الكونغرس، عبر ارتداء الثوب الفلسطيني الأبيض كوسيلة للاحتجاج على هذا الرئيس، الذي تعرض للإقالة.

وقاطع ما لايقل عن 10 من الديمقراطيين في مجلس النواب خطاب حالة الاتحاد، عشية تصويت مجلس الشيوخ المتوقع بتبرئته في محاكمة العزل.

ومن بين هؤلاء النواب: آل غرين (تكساس)، إليكسانريا أوكاسيو كورترز (نيويورك)، آيان بريسلي (ماساشوستس)، ماكسين ووترز (كاليفورنيا)، بيني تومبسون (ماساشوستس) وهانك جونسون (جورجيا).

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