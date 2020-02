في أول ردة فعل على صفقة القرن: إصابة 14 إسرائيليا بعملية دهس في القدس المحتلة.. وفرار المنفذ (فيديو)

الدبور- في أول ردة فعل على إعلان صفقة القرن، الصفقة التي تم رفضها بشكل كامل من قبل الجانب الفلسطيني، قام سائق مجهول الهوية حتى الأن بعملية دهس أصيب بها 14 إسرائيليا، على الأقل، بعضهم بحالة خطيرة، فجر الخميس، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت القناة 13 العامة الإسرائيلية، إن سيارة دهست عددًا من المارة في أحد شوارع القدس، وأنه جرى إخلاء جميع حالات الإصابة من مكان الحادث، منهم مصاب في حالة خطرة.

وذكرت القناة أن الحادث ربما يكون “إرهابيا”، فيما فر قائد السيارة من المكان، وفقا للقناة.

وأفادت القناة العبرية بأنه “نجمة داود الحمراء” نقلت 14 مصابا من مكان العملية، وبأن إحدى تلك الإصابات في حالة خطيرة، وأخرى في حالة متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

Update: MDA EMTs and Paramedics together with IDF Medical Teams are treating and evacuating to Shaare Zedek, Hadassah Ein Karem and Hadassah Har Hatzofim hospitals 12 injured: 1 in serious condition (to Shaare Zedek), 1 moderate (to Hadassah Ein Karem), 10 injured lightly…. pic.twitter.com/2L1eQKNXbV