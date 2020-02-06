أبو ظبي تعلن إفلاسها: الاتحاد للطيران تبيع 38 طائرة

الدبور- تأكيدا uلى التقارير الكثيرة التي خرجت من مصادر إعلامية عالمية عن تعرض الإمارات لأزمة إقتصادية هي الأسوا عبر تاريخها القصير.

حيث قررت شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية بيع 38 طائرة، في صفقة تبلغ قيمتها مليار دولار، بحجة تقليل المصاريف.

وقالت الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، في بيان لها، الثلاثاء، إنها ستبيع 38 طائرة، بينها 22 من طراز إيرباص إيه 330 و16 طائرة بوينغ 777- 300 إي آر، في صفقة مع شركة “كيه كيه آر” للاستثمار وشركة ألتافير إير فاينانس.

وأعلنت “كيه كيه آر” أن طائرات بوينغ 777- 300 إي آر، سيتم “إعادة تأجيرها إلى الاتحاد عند الشراء في أوائل عام 2020، في حين ستذهب طائرة إيرباص إيه 330 إلى عملاء دوليين.

جدير بالذكر أن شركة الاتحاد أعلنت في مايو الماضي عن تكبد خسائر بقيمة 1.28 مليار دولار في 2018 انخفاضا من 1.52 مليار في 2017، وخسرت الشركة 4.75 مليار دولار منذ 2016.

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وقلّصت الشركة -التي أطلقت استراتيجية مدتها خمس سنوات لتحسين أوضاعها في عام 2017- طموحاتها وشرعت في إعادة تنظيم أنشطتها، باعتبارها شركة طيران متوسطة الحجم تركز على الرحلات المباشرة من وجهة إلى أخرى في 2018.

والعام الماضي، ألغت الشركة طلبيات لشراء عشرات الطائرات من إيرباص وبوينغ بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

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