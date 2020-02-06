تعيين تركي مسلم رئيسا لجهاز الشرطة بمدينة أمريكية لأول مرة

الدبور- عيّنت السلطات الأمريكية لأول مرة مسلما مديرًا لأمن مدينة باترسون، التابعة لمقاطعة باسيك بولاية نيوجيرسي التي يقطنها غالبية الأتراك المقيمين بالولايات المتحدة.

وأدى الأمريكي من أصول تركية “إبراهيم مايك بايكورا”، الذي يعمل في جهاز الشرطة بالمدينة منذ 32 عامًا، اليمين الدستورية، الثلاثاء الماضي، واضعًا يده على نسخة من القرآن الكريم، ليعين رسميًا مديرًا للأمن، في حفل حضره ممثلون عن البعثة الدبلوماسية التركية بالولايات المتحدة، وأفراد من الجالية التركية بالبلاد، ومسؤولون رفيعو المستوى من إدارة مدينة باترسون، فضلًا عن عائلة مدير الأمن الجديد وأقاربه.

وقال رئيس بلدية باترسون “أندريه صايغ”، في كلمة له خلال الحفل، الذي تم تنظيمه في مبنى تاريخي يبلغ عمره 228 عامًا، إن “التاريخ يكتب اليوم في الولايات المتحدة (..) فهذا أول مسلم، وأول تركي، وأول مهندس كيميائي يتولى منصب مدير أمن”، وفقا لما نقله موقع نيويورك نيوز.

وأضاف: “بايكورا يعمل في جهاز الشرطة بمدينة باترسون منذ سنوات طويلة، ومن ثم فهو يستحق هذا المنصب، إذ إنه وصل إلى ما وصل إليه الآن بفضل جهوده، وهذا انتصار لمدينة باترسون، وانتصار للمهاجرين الذين يرون الولايات المتحدة بيتًا لهم”.

من جانبه، قال مدير الأمن الجديد إن مدينة باترسون تعتبر بيته منذ نصف قرن من الزمان، مضيفًا: “أحب هذه المدينة، وسأكون سعيدًا وأنا أخدمها، وسأبذل قصاى جهدي لتصبح مدينة آمنة خالية من الجرائم والمخدرات”.

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وأعرب “بايكورا” عن فخره واعتزازه بأصله التركي، قائلا: “أنا اليوم سعيد للغاية، والحادث الذي نحن بصدده الآن خير دليل على أن من يعيشون بالولايات المتحدة يجدون الفرص أيًا كانت الأصول التي ينحدرون منها”.

وولد مدير أمن “باترسون” الجديد في ولاية “أسكي شهر” التركية، وهاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة في سن صغيرة، وحصل على شهادته الجامعية في تخصص الهندسة الكيميائية من جامعة نيو جيرسي روتجرز.

وفي عام 1988 بدأ “بايكورا” العمل بجهاز الشرطة في باترسون، التي يبلغ تعدادها السكاني 150 ألف نسمة تقريبًا، وله من الأبناء اثنان.

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