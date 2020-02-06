شاهد صاروخ عماني يصيب يوسف علاونة صبي بن زايد بمقتل، و الجنازة غدا من مسجد زايد الكبير

الدبور – أصيب صبي بن زايد، وما اكثرهم ويطلق عليهم في سلطنة عمان بالدحالنيين، الصبي يوسف علاونة بمقتل بعد تعرضه لصاروخ عماني مباشر، بعد مهاجمة السلطنة بشكل مستمر حتى نفذ الصبر العماني المعروف بالنفس الطويل.

فقد نشر يوسف علاونة تغريدة هاجم بها سلطنة عمان، ولم يجد أمر إلا إن السلطنة إفتتحت مركزا لتعليم اللغة الفارسية، واعتبرها جريمة لا تغتفر، فكيف تتجرأ السلطنة تعليم الفارسية في زمن التطبيع ونشر العبرية في الإمارات.

وقال علاونة الذي أيضا اشتبك مع وسيم يوسف قبل أيام، في معركة بين المطبلين من يطبل أكثر لدولة الإمارات وشيطان العرب، قال: “وفحانين بتعليم اللغة الفارسية بمسقط، هذه فتوحاتكم؟! الحمد لله الذي جعل 70% من لغتكم من خرابيش عوج اللسان العربي، الحمد لله إنها لا لغة علم ولا لغة صلاة، لغة أكثر ما تنفع للتفاهم بين الحمالين في سوق الخضار”

ليصله بعدها صاروخ عماني صنع محلي أطلقه الشاهين العماني الناشط المعروف في سلطنة عمان، وأصاب علاونة إصابة مباشرة، وقال الشاهين في سلسلة تغريدات لسعها الدبور من صفحته على موقع تويتر: “نتعلم كل اللغات في كافة ارجاء السلطنة فنحن أهل حضارة تواصلت مع الحضارات ومنذ قرون نشرنا فيها الإسلام بلغة عربية فصيحة نحن من وضع النقاط على حروفها وأرسى قواعدها وأصولها قبل أن يتكاثر أسلافك بنكاح الرهط والاستبضاع ونتجه بصلاتنا للكعبة المشرفة وليس للدرهم والدولار والريال”

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و أضاف في الصاروخ الذي تبعه مباشرة، حيث الأول كان تحذيريا، قال ما نصه: “فالحمد لله الذي خلق نباحك عواء لا ينتفع به عرب ولا عجم والذي مسخك في صورة لا هي من بني البشر ولا الدواب والذي جعلك لقيط الأصل مجهول النسب فلا انت بأردني ولا أنت بخليجي والذي ابتلاك بقلة الصنعة فغديت أجيراً مكترى حرفتك تحريك البراطم فقط والذي حرق كرتك فتلحق برفيقك وسيم يوسف قريبا”

فالحمد لله الذي خلق نباحك عواء لا ينتفع به عرب ولا عجم

والذي مسخك في صورة لا هي من بني البشر ولا الدواب

والذي جعلك لقيط الأصل مجهول النسب فلا انت بأردني ولا أنت بخليجي

والذي ابتلاك بقلة الصنعة فغديت أجيراً مكترى حرفتك تحريك البراطم فقط

والذي حرق كرتك فتلحق برفيقك وسيم يوسف قريبا — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 6, 2020

لينتهي القصف بآخر صاروخ وهو ما أصابه إصابة مباشرة، جاء فيه ما نصه: والذي جعلك عالة على بلاط بائد فاستجرت من الرمضاء بالنار والذي أراد أن نعتبر ونتعظ من امثالك ومن يعيلهم من شيوخ مارقين وامراء لهم تابعين ومن والاهم من النائحات واللاطمين الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه تذكر كلامي جيداً فقريباً سنحتفي بك في وسم #كرت_محروق

وأعنت أوساط إماراتية ان جنازة علاونة ستكون غدا في مسجد زايد الكبير، وسيصلي عليه الشيخ وسيم يوسف، ليشفي غليله منه.

يذكر أن يوسف علاونة عمل حظر على صفحة الدبور، فلا تستطيع الدبابير مشاهدة ما ينشر ولا تستطيع لسعه من خلال صفحته، ولكنه لا يعلم بعد أن الدبابير تستطيع الوصول إليه في عقر داره لتلسعه رغم الحظر.

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