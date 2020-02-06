عش الدبابير

فتاة سعودية تثير ضجة واسعة بالإستهزاء بسيدنا آدم بفيديو مستفز

By وطن الدبور
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الدبور – أثارت ضجة داخل السعودية وخارجها بعد بثها فيديو إستهزاء بأول الخلق سيدنا آدم عليه السلام، في السعودية الجديدة، ولا يعلم الدبور لم الضجة فإن كان رب البيت وكبيرهم الذي علمهم الفجور هو من طلب منهم الخروج من ظلمات التشدد إلى نور الإنفتاح، و التطور بالرقص و الغناء و الخمر الحلال و الملاهي الليلية، و التحدث عن الأنبياء بكل حرية، المهم تجنب التحدث عن ومن إتبعه ولو بالتلميح وإلا منشار سموه بالمرصاد.

آخر تلك الصرعات هو خروج فتاة سعودية مما يطلق عليهم هذه الأيام نجم مواقع التواصل، وفاشنيستا وغيرها من الألقاب الجديدة، وما أسهل أن تحصل على الشهرة خاصة في السعودية، فما عليك إلا الخروج عن المألوف، إما أن تظهر الفتاة السعودي شبه عارية أو تقبل زوجها في السرير، أو مثل هذه الفتاة أن تستهزأ بسيدنا آدم.

وظهرت السعودية أميرة الناصر، في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي في محافظة جدة، تعلن توجهها إلى منطقة دوار يتميز بوجود مجسم دراجة ”سيكل“ عملاق هناك، ساخرة بأن الدراجة تعود لسيدنا آدم، ”رايحين على دوار السيكل، فيه سيكل كبير هناك، تعرفون سيكل مين ده، سيكل حق أبونا آدم، رح أصورلكم سيكل حق أبونا آدم“.

وعند وصولها تابعت بالقول، إنها ستأخذ ”صورة تذكارية“ مع ”سيكل سيدنا آدم“.

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وعبر هاشتاغ #اخرسي_اميره_الناصر، هاجم ناشطون الناصر، مستنكرين سخريتها من نبي من أنبياء الله، ومؤكدين أنها فعلت ذلك عن عمد في سبيل الشهرة.

وقال ناشط كما لسع الدبور ما نصه: “هذي نهاية تشهير السفهاء خلصنا من سلوى وعبدالرحمن المطيري الي يسبون الله جتنا ذي الي تطقطق على الأنبياء والمشكله مو هنا المشكله متابعين ٢٠٠ ألف وفوق (“

وقال آخر ما نصه: هاشتاق مدفوع، وهو استكمال لهاشتاقات تم رفعها من قبل “أميرة الناصر”، حيث ظهرت هذه المرة بفيديو لأكبر دراجة في العالم بجدة وتقول:”أن سيدنا آدم عليه السلام اخترع هذه الدراجة”، والحقيقة أنه لقب أطلقه عادل إمام على الدراجة؛ لكبر حجمها.

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1 Comment
  1. آدم حداد says

    يا الله ما اثقل دمك والله لوانك خفيفة دم و حلوة كان سمعنا لك و لكن دم ثقيل و وابشع مخلوقة بالسعودية

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