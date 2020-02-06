ناشط عماني يوجه نصيحة قيمة للإماراتي المهجن وسيم يوسف لحل كل مشاكله مع عيال زايد

الدبور – ناشط عماني وجهه نصيحة قيمة للأردني وسيم يوسف الذي تنازل عن جنسيته بعد حصوله على الجنسية الإماراتية بامر من وابدة شيطان العرب بن زايد، عندما فسر لها حلما راق لها، وقالت لولدها إحتفظ له لعله ينفعنا بالتطبيل.

الناشط العماني وجهه النصيحة لوسيم يوسف، بعد نشر الاخير عدة فيديوهات يبكي فيها من سوء المعاملة التي تلاقها من الشعب الإماراتي بعد خدمة ١٤ سنة من التطبيل ومعاداة الكل من أجل إرضاء بن زايد وعيال زايد، وبعد سلسلة أيضا من التغريدات التي يستجدي فيها التعاطف معه، حيث يذكر بما يقوم به من خدمات لدولة الإمارات، التي بالأساس سجنت خيرة شبابها، فلا قيمة لأحد عند عيال زايد.

الناشط المعروف في سلطنة عمان و الذي يغرد باسم أبو مستهيل، وجه نصيحة قيمة كما لسع الدبور، وقال له ما نصه: “يا وسيم أسمعها مني إذا واصلت العيش في تلك الديار سترى عذابا أشد هل ستحتمل لنهاية عمرك؟ جعلوك تهاجم البخاري وتشتم دول خليجية ورموزها وكانوا يريدوك لتبرير تواجد الأصنام يجب أن تقتنع أن دورك أنتهى وترجع لموطنك تكمل باقي حياتك فلا أستبعد أن نسمع عنك أنك أنزلقت بقشرة وفارقت الحياه”

و أرفق الناشط العماني بتغريدته نسخة من تغريدة وسيم يوسف الأخيرة بعد الفيديو الذي نشره وقال إنه تلقى معاملة سيئة من الإماراتيين وأضرو حتى عائلته، وهو الامر الذي مارسه هو نفسه بالأساس، وكأنه لا يعلم طبيعة عيال زايد، فماذا تتوقع من دولة لديها وزيرا للقذارة اسمه حمد المزروعي، وقال وسيم يوسف في تغريدته كما لسع الدبور:

“بدأ صبري ينفد .قالوا طعن بالنبي عليه السلام .طعن بالصحابة .طعن بالإسلام .استعانوا بالمرتزقة لتحريض المجتمع علي أما أن يصل الأمر لأبنائي بنشر صورهم للتأثير علي والتنازل و التنمر الالكتروني على أبنائي فإذا لم يتم التدخل وإيقاف المهزلة فأنا للدفاع عن أبنائي لي كل الصلاحيات”

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يا وسيم

أسمعها مني

إذا واصلت العيش في تلك الديار سترى عذابا أشد

هل ستحتمل لنهاية عمرك؟

جعلوك تهاجم البخاري وتشتم دول خليجية ورموزها

وكانوا يريدوك لتبرير تواجد الأصنام

يجب أن تقتنع أن دورك أنتهى وترجع لموطنك تكمل باقي حياتك

فلا أستبعد أن نسمع عنك أنك أنزلقت بقشرة وفارقت الحياه https://t.co/2aSV2L5fe7 — أبو مستهيل (@abu_musthil) February 6, 2020

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تغريدة الناشط العماني لاقت تفاعلا من متابعيه وأكدوا على إنها أفضل نصيحة ممكن أن توجه للمطبل وسيم يوسف وأمثاله من المرتزقة، وأن من يبيع وطنه وأصله فلا قيمة له عند من دفع ثمنه، وسيأتي اليوم الذي تنحرق ورقته ويباع بأبخس الأثمان.

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