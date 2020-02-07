الإمارات تطالب بإنتخابات حرة في سلطنة عمان، و الشاهين العماني يسرد لهم تاريخهم الدموي

الدبور – سعت الإمارات لسنوات من قبل وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله إلى السيطرة على سلطنة عمان وضمها إلى ممتلكاتها الخاصة، وفشلت فشلا ذرعا دفعت ثمنه غاليا في حياة السلطان قابوس، ولجأت لمحاولات قلب نظام الحكم، و الغنقلاب على السلطان قابوس، ونشر الفوضى داخل السلطنة ولكنها فشلت وتم القبض على أكثر من خلية تجسس كانت تعمل لصالح أبوظبي.

واعترفت الإمارات بما قامت به ووسطت أمير الكويت وقتها لحل المشكلة قبل أن تكبر، وقبل السلطان قابوس الوساطة الكويتية واستقبل الوفد الإماراتي الذي ذهب مذلولا وعلى رأس الوفد ولي عهد أبوظبي بن زايد وحاكم دبي بن راشد و العديد من الشخصيات الكبيرة في الإمارات.

وانتظرت الإمارات موت السلطان قابوس لتعيد محاولات نشر الفوضى عن طريق صبيانها المنتشرين، وعن طريق نشر خبر موت السلطان قبل وفاته، وبث أخبار أن هناك صراع دموي على الحكم داخل الأسرة المالكة، وغيرها من الاخبار الكاذبة لأكثر من شهر قبل وفاة السلطان قابوس الذي كان يعاني المرض أصلا.

ومازال شيطان العرب من أبوظبي وعن طريق صبيانه يحاول إثارة الفوضى، وكان آخرها تخصيص نصير العمري فقط لسلطنة عمان، وكان ما طرحته الإمارات مضحك ومبكي بنفس الوقت، حيث قال نصير العمري إنه يريد إنتخابات حرة يختار فيها الشعب العماني من يحكمه، وقال إن السلطة لم تنتقل بشكل سلسل كما تزعم السلطنة.

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الفيديو الذي نشره نصير العمري، بناء على التعليمات الموجهة من أبوظبي، فتح الباب على أبوظبي، حيث رد الشاهين العماني بذكر تاريخ الدولة التي وجهته لقول ما قال، ونشر الحقائق التي ربما لا يعلمه الإماراتي العادي نفسه ولكنها حقائق تاريخية وموثقة، حيث قال الشاهين العماني المدافع الشرس عن وطنه في رده على العمري في سلسلة تغريدات ما نصه:

“تمنيتها أنت وشيطانك في أبوظبي فوضى عارمة كما خطط لها فجاءت كما أمر الله بها للعمانيين أمناً وأماناً وبرداً وسلاما كريح طيبة باردة فأصابكم المس والهوس والجنون والجرب والهرش ولم يبق من يعوي بمسألة انتقال الحكم الا انت وحرامي الترتان السباعي ولأسباب نعلمها وتعلمها انت وكأن ما تحاول إيصاله هو انعكاس للبؤس والشقاء في نفوس أسيادك وأولياء نعمتك وهم الأولى بمقاطعك البائسة كونهم مادة دسمة للغاية في ما تسميه (مسخرة انتقال الحكم)”

و أضاف في تغريدة ثانية تاريخ الإمارات الأسود، حيث قال كما لسع الدبور: “وإليك السيناريو الحقيقي أن شئت – هزاع بن زايد يقتل ابن عمه الشيخ ذياب بن عيسى – يخلف شخبوط ذياب في الحكم فينقلب عليه ابنه محمد.

-طحنون بن شخبوط ينقلب على أخوه محمد فيحكم لعامين ثم يقتلانه اخويه خليفة وسلطان، يحكم خليفة وسلطان فينقلب خليفة على اخوه ليحكم بمفرده ثم يقتل بعد مدة ، يحكم سعيد بن طحنون فينقلب عليه زايد بن خليفة ، يحكم طحنون بعد زايد فينقلب عليه أخوه حمدان ، يحكم حمدان فيقتله اخوه سلطان.

– يحكم سلطان فيقتله أخوه صقر -يحكم صقر فيقتله ابن اخوه شخبوط بن سلطان – يحكم شخبوط فيعزله اخوه زايد بن سلطان – يموت زايد فيقتل ابنه محمد إخوته أحمد وياسر ويسمم أخيه الأكبر خليفة حتى إمارة رأس الخيمة الهادئة سياسياً كون البرلمان الإيراني هو من يختار شيوخها بحكم تبعتيها السياسية.

تقاتل فيها سعود و خالد على المشيخة بعد وفاة الشيخ صقر وما إنحل الوضع الا بعد تدخل أحمدي نجاد ٢٠٠ سنة وهذا يقتل ذاك هذا انتقال مشيخة (وليست حكم، فالحكم للامبراطورية العمانية) والا مسخرة؟؟ انتقال مشيخة والا لعبة كراسي طاق طاق طاقية؟ انتقال مشيخة والا لعب يهال؟

لينهي تغريداته بسؤال لنصير العمري، حيث قال: “الحين من اللي يستحق مقطع الفيديو؟

سلطان يخلف سلطان من نسل سلاطين والا مسلسل حرب الهنود الحمر بين طحنون ومخلوط وشخبوط ومطحون ؟ رغم الشيكات والعطايا،،،، انت يا نصير العمري ورفيقك سيد السباعي مسخرة يوسف العتيبة في واشنطن ومن ينوب عنهم في السفارات الاخرى فهنيئاً لكم دوام المسخرة”

الحين من اللي يستحق مقطع فيديو

سلطان يخلف سلطان من نسل سلاطين

والا مسلسل حرب الهنود الحمر بين طحنون ومخلوط وشخبوط ومطحون ؟



رغم الشيكات والعطايا،،،، انت يا نصير العمري ورفيقك سيد السباعي مسخرة يوسف العتيبة في واشنطن ومن ينوب عنهم في السفارات الاخرى

فهنيئاً لكم دوام المسخرة — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 8, 2020

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